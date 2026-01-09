Україна обговорить зі США два найскладніші питання війни: Зеленський зробив новий анонс

Український представник Володимир Зеленський офіційно повідомив про проведення чергових консультацій між Україною та Сполученими Штатами, які відбудуться в Парижі та будуть присвячені найбільш складним питанням війни.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «РБК-Україна».

За словами лідера держави, у центрі переговорів перебуватимуть теми, що мають фундаментальне значення для безпеки та суверенітету України, зокрема питання тимчасово окупованих територій і статусу Запорізької атомної електростанції.

Зеленський наголосив, що Україна не уникає складних тем і готова до предметного діалогу в межах міжнародного переговорного процесу.

Він також зазначив, що консультації відбуваються на високому рівні за участі ключових представників військово-політичного керівництва держави. Політичні аналітики розглядають ці переговори як важливий етап у формуванні подальшої дипломатичної стратегії, яка має на меті досягнення справедливого та стійкого миру за підтримки міжнародних партнерів.

Раніше ж була презентована інформація про те, скільки українців довіряють ТЦК.