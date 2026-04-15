Соціальний ефект «тихої більшості»: як мовчання формує суспільні тренди

Соціологи дедалі частіше досліджують феномен “тихої більшості”, який визначає поведінку суспільства значно більше, ніж активні публічні групи.

Йдеться про людей, які не висловлюють свою позицію відкрито, але формують загальний напрямок соціальних процесів через свої дії та вибір.

Дослідження показують, що мовчазна частина суспільства впливає на результати виборів, споживчі тренди та навіть інформаційний порядок денний. Водночас її позиція часто залишається непоміченою через домінування активних голосів у медіа.

Соціологи наголошують, що саме цей дисбаланс створює викривлене уявлення про реальні настрої.

У 2026 році цей ефект посилюється через алгоритми цифрових платформ, які підсилюють найбільш емоційний контент. У результаті суспільство може виглядати більш поляризованим, ніж є насправді. Експерти вважають, що розуміння цього явища є ключем до адекватного аналізу соціальних процесів.

