В Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня: стало відомо, що сталося

В Одесі офіційно зафіксовано надзвичайну ситуацію державного рівня у зв’язку з масштабними порушеннями в роботі енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-канал голови Одеської ОВА.

За підтвердженою інформацією, понад 50 тисяч мешканців міста вже більше трьох діб перебувають у складних умовах через тривалу відсутність стабільного електропостачання та пов’язаних із ним базових послуг.

Причиною критичної ситуації стали удари по ключових об’єктах енергосистеми, що спричинило ланцюгові збої у теплопостачанні, водозабезпеченні та роботі комунальних служб.

Визнання події надзвичайною ситуацією державного рівня означає перехід до особливого режиму управління, який дозволяє швидше залучати резерви, координувати роботу різних відомств і спрямовувати ресурси без зайвих бюрократичних процедур.

Наразі аварійно-відновлювальні роботи тривають у посиленому режимі, а відповідальні служби працюють над мінімізацією гуманітарних ризиків.

Місцева та центральна влада повідомляє про розгортання додаткових пунктів допомоги та підтримки населення. Ситуація залишається напруженою, однак перебуває під постійним контролем профільних структур.

