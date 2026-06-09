Чому українська культура стає зброєю м’якої сили: дослідники довели її вплив на світові тренди

Українська культура дедалі частіше працює не лише як спадщина, а як інструмент впливу на міжнародну аудиторію.

Про це повідомляє «ПЛ».

Українська культура виходить за межі фольклору

Її помічають у музиці, моді, гастрономії, кіно, літературі, візуальному мистецтві та цифрових медіа. Саме це і називають м’якою силою України, коли країна впливає не примусом, а привабливістю, довірою, символами та емоційним зв’язком. У глобальних рейтингах soft power враховують репутацію, впізнаваність, культуру, медіа, освіту, міжнародні зв’язки та цінності держави. Brand Finance зазначає, що Global Soft Power Index 2026 оцінює 193 держави ООН за десятками показників, включно з культурою, спадщиною, медіа, освітою та міжнародними відносинами.

Чому світ почав активніше цікавитися Україною

Після початку повномасштабної війни українська культура стала для світу способом зрозуміти не лише події на фронті, а й саму ідентичність країни. Вишиванка, борщ, писанка, українська музика, сучасний дизайн і воєнна документалістика почали сприйматися як частина великої розповіді про свободу, спротив і самобутність. Україна перестала бути для багатьох іноземців лише географічною точкою на карті, бо культурні символи зробили її впізнаваною. У 2025 році Brand Ukraine повідомляв, що Україна посіла 46-те місце у Global Soft Power Index 2025, хоча зберегла високу міжнародну помітність після різкого зростання уваги у попередні роки. (brandukraine.org.ua) Культура стала мовою, якою Україна пояснює світові, за що саме вона бореться.

Які культурні символи стали міжнародними маркерами України

Українська культурна дипломатія працює через різні напрями, і саме їхня сукупність формує стійкий образ країни. Це вже не тільки народні традиції у музейному форматі, а живі практики, які адаптуються до сучасної сцени, моди, соцмереж і міжнародних подій. У 2024 році Український інститут реалізував понад 180 проєктів культурної дипломатії у 61 країні, зокрема в Бразилії, Індії, Індонезії, Мексиці та ПАР. Такий масштаб важливий, бо культурна присутність працює довше, ніж одноразова інформаційна кампанія. Коли іноземна аудиторія чує українську музику, бачить український одяг або читає українських авторів, вона отримує емоційний контакт із країною.

Найсильніше на міжнародну впізнаваність працюють кілька напрямів:

українська музика, зокрема етноелектроніка, попсцена та конкурсні виступи;

мода з використанням вишивки, традиційних орнаментів і ремісничих технік;

гастрономія, де борщ став символом культурної тяглості;

писанкарство, яке поєднує давню традицію і сучасну візуальну мову;

кіно, документалістика та фотографія про війну, міста й людей;

література, переклади та публічні виступи українських авторів за кордоном.

Таблиця: як українська культура впливає на світові тренди

Напрям Як це працює у світі Чому це важливо для м’якої сили Музика Українські мотиви потрапляють у глобальні плейлисти, фестивалі й соцмережі Формує емоційне впізнавання країни Мода Вишивка, орнаменти й ремесла з’являються у сучасних колекціях Показує Україну як джерело стилю, а не лише традиції Гастрономія Борщ став міжнародним культурним символом України Пояснює ідентичність через повсякденну культуру Спадщина Писанка, кобзарство та інші практики отримують міжнародне визнання Захищає культуру від привласнення і забуття Кіно та медіа Документальні історії про Україну виходять на фестивалі й платформи Дає світу людське розуміння війни та спротиву

UNESCO, мода і музика як докази впливу

Міжнародне визнання української спадщини стало одним із найпомітніших доказів культурного впливу. UNESCO вказує, що в переліку нематеріальної культурної спадщини України є сім елементів, серед них культура приготування українського борщу, писанка, петриківський розпис, кобзарсько-лірницька традиція та інші практики. У 2024 році UNESCO також внесла традицію української писанки до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства, що посилило її міжнародну видимість. У музиці показовим прикладом стала пісня SHUM гурту Go_A, яка після Євробачення очолила Spotify Global Viral 50 і стала прикладом того, як український фольклорний мотив може працювати в сучасному глобальному звучанні. У моді світові медіа також відзначали повернення Українського тижня моди в Києві у 2024 році та інтерес до брендів, які переосмислюють народні мотиви.

Чому це працює саме зараз

Українська культура стала сильнішою не тому, що її штучно просувають, а тому, що вона отримала чіткий контекст. Світ бачить у ній не декоративність, а відповідь на спробу знищення ідентичності. Саме тому вишиванка вже не сприймається лише як святковий одяг, а борщ — лише як страва, бо за ними стоїть питання права на власну історію. British Council у дослідженнях про м’яку силу та культурні відносини зазначає, що країни розглядають культуру як важливу частину зовнішньої політики та міжнародної взаємодії. Для України культура стала не прикрасою державної політики, а одним із способів виживання, пояснення себе і захисту правди.

Українська культура як довгостроковий ресурс

Найважливіше завдання зараз — не втратити інтерес, який Україна отримала у світі. Для цього потрібні переклади книжок, міжнародні виставки, підтримка музикантів, кіно, театрів, дизайнерів, музеїв і цифрових архівів. М’яка сила не працює миттєво, але вона формує довіру, яку складно створити лише політичними заявами. Якщо країна регулярно присутня у культурному просторі, її краще розуміють, частіше підтримують і рідше сприймають через чужі пропагандистські штампи. Саме тому українська культура у світі стає не другорядною темою, а стратегічним ресурсом, який впливає на репутацію держави, міжнародну солідарність і майбутні можливості України.

На цьому фоні стало відомо, як падіння Римської імперії змінило сучасний світ.