Як криптовалюти перетворилися на сховище злочинних грошей: слідчі розкрили схеми криптокриміналу

Криптовалюти створювалися як технологія швидких цифрових платежів, але з часом вони стали не лише інструментом інвесторів, а й зручним середовищем для злочинних грошей.

Про це повідомляє «ПЛ».

Чому криптовалюта привабила кримінальний світ

Головна причина полягає в тому, що перекази можна проводити швидко, через кордони, без класичного банківського контролю і часто без негайної ідентифікації реального власника гаманця. Це не означає, що криптовалюта сама по собі є злочинною, але її активно використовують шахраї, хакери, наркоторговці, тіньові посередники та організовані групи. За оцінками аналітиків блокчейн-ринку, у 2025 році стейблкоїни стали головним інструментом незаконних криптотранзакцій, бо вони менш волатильні та зручніші для швидких переказів. Криптовалюта стала для злочинців не валізою з готівкою, а цифровим коридором, через який гроші можна переміщувати майже миттєво.

Які схеми криптокриміналу розкривають слідчі

Слідчі дедалі частіше говорять не про одиничні випадки, а про цілі кримінальні екосистеми. У таких схемах є вербувальники, фейкові інвестиційні платформи, підставні акаунти, криптогаманці, обмінники, рекламні сітки та оператори, які працюють із жертвами. Найпоширеніший формат — інвестиційне шахрайство, коли людині показують нібито прибуток у фейковому кабінеті, а потім змушують переказувати все більші суми. Інший варіант — романтичні афери, де довіра будується місяцями, після чого жертву переводять у криптосхему. У міжнародних розслідуваннях також фігурують фальшиві біржі, підроблені додатки, deepfake-реклама від імені відомих людей і мережі кол-центрів, які працюють як професійні відділи продажів.

Найчастіше у справах про криптовалютне шахрайство згадують такі схеми:

фейкові інвестиційні платформи з намальованим прибутком;

романтичні афери з поступовим втягуванням у «криптоінвестиції»;

вимагання після зламу акаунтів або викрадення даних;

відмивання грошей через багато дрібних переказів;

використання підставних гаманців і рахунків;

шахрайські токени, які імітують відомі криптовалюти;

фейкові служби підтримки бірж і криптогаманців.

Як злочинці ховають цифровий слід

У кримінальних схемах криптовалюта рідко лежить на одному гаманці. Гроші часто дроблять, перекидають між різними адресами, заводять на сумнівні сервіси, переводять у стейблкоїни або намагаються вивести через посередників. Слідчі називають це не магією анонімності, а спробою ускладнити фінансову трасу. Водночас блокчейн має важливу особливість: більшість операцій залишаються у відкритому цифровому реєстрі, тому їх можна аналізувати спеціальними інструментами. Саме тому сучасні розслідування часто поєднують кіберекспертизу, фінансову аналітику, дані бірж, IP-сліди, вилучені телефони та поведінкові шаблони підозрюваних.

Схема Як вона виглядає для жертви У чому ризик Фейкова біржа Людина бачить «прибуток» у кабінеті Гроші неможливо вивести без нових платежів Романтична афера Новий знайомий радить «надійну інвестицію» Емоційна довіра замінює критичне мислення Підроблений токен Актив маскують під відомий проєкт Куплений токен може не мати реальної вартості Фейкова підтримка «Менеджер» просить доступ або код Зловмисник отримує контроль над коштами Відмивання через посередників Гроші проходять через багато гаманців Складніше встановити кінцевого бенефіціара

Чому стейблкоїни стали новим інструментом тіньових переказів

Окрему увагу слідчі приділяють стейблкоїнам, бо вони прив’язані до вартості долара або інших активів і не мають такої різкої волатильності, як багато інших криптовалют. Для легального бізнесу це зручно, адже такі активи дозволяють швидше проводити міжнародні розрахунки. Для злочинців це теж зручно, бо сума не так сильно змінюється під час переміщення між гаманцями. Саме тому у фінансових звітах дедалі частіше згадують не лише біткоїн, а й цифрові доларові активи. Кримінальний ринок обирає не найгучнішу криптовалюту, а ту, яка найкраще зберігає суму під час швидкого переказу.

Як слідчі виходять на криптозлочинців

Попри міф про повну анонімність, криптовалюта не гарантує злочинцям безкарності. Кожна транзакція залишає цифровий слід, а біржі та платіжні сервіси дедалі частіше співпрацюють із правоохоронцями. Якщо злочинець хоча б раз намагається перевести криптовалюту у звичайні гроші, купити товар, пройти верифікацію або скористатися централізованою платформою, у слідства з’являються додаткові точки для ідентифікації. Саме тому великі справи часто розкривають не за одним переказом, а за мережею зв’язків між адресами, пристроями, акаунтами та людьми. У таких розслідуваннях важливим стає не лише питання, куди пішли гроші, а й хто контролював інфраструктуру, через яку вони рухалися.

Як не стати жертвою криптошахраїв

Звичайним користувачам варто пам’ятати, що більшість криптоафер починаються не з технологій, а з психології. Шахраї тиснуть на бажання швидко заробити, страх втратити можливість, довіру до «експерта» або симпатію до людини, з якою жертва спілкується онлайн. Особливо небезпечними є обіцянки гарантованого прибутку, прохання встановити невідомий додаток, пропозиції переказати гроші на «тимчасовий гаманець» або оплатити «комісію за виведення». Якщо платформа не має прозорої репутації, юридичних даних і незалежних відгуків, ризик різко зростає. Криптокримінал тримається саме на тому, що люди часто перевіряють технологію гірше, ніж звичайний банківський переказ.

Що зміниться у боротьбі з криптокриміналом

Найближчими роками боротьба з криптовалютними злочинами стане жорсткішою. Держави посилюють вимоги до бірж, фінансового моніторингу, ідентифікації користувачів і контролю за підозрілими транзакціями. Водночас злочинні групи теж адаптуються, переходять на нові сервіси, використовують штучний інтелект, підроблені відео, фальшиві документи та складніші соціальні сценарії. Тому головна лінія захисту — не лише технології, а й фінансова грамотність користувачів. Українцям варто ставитися до криптовалют як до високоризикового фінансового інструменту, а не як до швидкого способу заробітку без перевірок.

Тим часом стало відомо й про те, чому криптовалюти зникають за одну ніч.