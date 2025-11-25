Политика

Зеленський зробив нову заяву про закінчення війни: президент про нові переговори США

Карина Шевченко Send an email 32 хвилини ago
Володимир Зеленський
Коли і кому Зеленський представить мирний план по завершенню війни

Президент Володимир Зеленський у своєму свіжому зверненні підтвердив, що мирний план, який запропонували Сполучені Штати, було істотно скориговано після кількох раундів дискусій у Женеві.

Попередній варіант документа включав 28 пунктів, однак після аналізу Києва та консультацій зі стратегічними партнерами частину з них було переглянуто або вилучено, що, за словами Зеленського, зробило план «працездатним» та потенційно життєздатним для подальшого діалогу.

Президент підкреслив, що обговорення найбільш чутливих позицій очікується під час переговорів із Дональдом Трампом, а США у цьому процесі відіграють ключову роль. Йдеться про елементи гарантій безпеки, механізми недопущення повторних атак на Україну, а також параметри фазового припинення бойових дій.

Україна наголошує, що будь-які перемовини неможливі за умов, коли російська армія продовжує здійснювати удари по цивільних об’єктах, а мирний план має включати не лише політичні декларації, а й чіткі механізми контролю.

Зеленський також зазначив, що у 2025 році, за наявності посиленої підтримки Заходу, Україна має реальні можливості завершити війну на умовах, які не створюватимуть загрозу в майбутньому.

Водночас він попередив, що певні сили намагаються послабити позиції України на міжнародній арені, вводячи в обіг альтернативні сценарії або наративи, які не передбачають повної відповідальності Росії за агресію. Саме тому Київ прагне зберігати комунікацію зі США максимально прозорою та структурованою.

Для міжнародних аналітичних центрів заява Зеленського стала сигналом, що Україна переходить до нового етапу переговорної стратегії. Не йдеться про зміну курсу, але про уточнення параметрів, які дозволять зберегти баланс між дипломатичними можливостями та оборонними потребами.

Якщо оновлений план США справді отримає підтримку ключових партнерів, він може змінити загальну архітектуру післявоєнної безпеки у регіоні, а також визначити траєкторію участі Вашингтона у майбутніх механізмах контролю та гарантій.

Тим часом у США припускають закінчення війни в Україні вже у листопаді 2025.

