У США припускають закінчення війни в Україні вже у листопаді 2025: подробиці

Американське видання Politico повідомляє, що в Білому домі розглядають можливість досягнення рамкової угоди щодо припинення війни в Україні вже цього місяця.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на вищезазначене видання.

За інформацією журналістів, високопоставлений представник адміністрації США зазначив, що шанс на домовленість існує не лише до кінця листопада, а й навіть у найближчі дні. Це свідчить про значне пришвидшення дипломатичних процесів, що відбуваються за лаштунками публічної політики.

Посилання на ці дані підтверджене матеріалами Politico, де підкреслюється, що уряд США уважно стежить за динамікою переговорів і бачить реальну можливість наближення до формального завершення фази активних бойових дій.

Reuters також інформує, що до Києва напередодні прибули два високопосадові військові представники США — Секретар армії та Головний начальник штабу. Їхній візит, за даними агентства, мав на меті проведення технічних і стратегічних консультацій із керівництвом України.

Цей розвиток подій експерти розглядають як додатковий сигнал про активізацію зусиль Вашингтона щодо формування майбутньої архітектури безпеки.

Як зазначають оглядачі, навіть у разі досягнення рамкової угоди, процес деталізації умов припинення війни буде тривалим і вимагатиме чіткого визначення статусів територій, форматів гарантій безпеки та механізмів захисту інтересів України.

Однак сам факт можливості такої домовленості у листопаді 2025 року вже сприймається як історичний зсув і потенційна точка переходу до етапу широкої дипломатичної взаємодії.

Тим часом Німеччина зменшує виплати українцям.