Винищувачі Gripen (SAAB JAS 39) можуть доставити в Україну: технічні характеристики, ціна, і коли очікувати

22 жовтня 2025 року стало знаковою датою для української оборонної галузі — Україна та Королівство Швеція уклали стратегічну угоду про можливі постачання багатоцільових винищувачів JAS 39 Gripen для Сил оборони України.

Про це повідомляє «ПЛ».

Офіційне підтвердження домовленостей пролунало під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона у Стокгольмі. Цей дипломатичний крок став не лише свідченням поглиблення оборонного партнерства, а й черговим доказом того, що міжнародна підтримка України переходить у стратегічну фазу довгострокового співробітництва.

Довгостроковий оборонний альянс

Згідно з домовленостями, Україна отримає від 120 до 150 винищувачів Gripen E, які поступово стануть основою оновлених Повітряних сил України. Як зазначив прем’єр Крістерссон, постачання здійснюватиметься поетапно в межах десятирічної–п’ятнадцятирічної програми співпраці, що включатиме не лише передачу техніки, а й спільне навчання, технічну підтримку та розвиток авіаційної інфраструктури.

Президент Зеленський наголосив, що цей крок має історичне значення:

“Сьогодні Україна не просто отримує літаки — ми формуємо повітряний щит, який забезпечить безпеку нашої держави та стабільність у регіоні на десятиліття вперед.”

Gripen: універсальний символ шведських технологій

Gripen (SAAB JAS 39) — це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який поєднує функції винищувача, штурмовика та розвідника (Jakt, Attack, Spaning). Його остання модифікація Gripen E/F відзначається покращеними авіонікою, системами РЕБ та адаптивними можливостями для сучасних бойових умов.

Висока маневровість, економічність в обслуговуванні та універсальність роблять Gripen ефективним рішенням для будь-якої повітряної операції — від перехоплення до нанесення високоточних ударів. Саме ці характеристики зумовили його успіх у військових силах Швеції, Чехії, Угорщини, Таїланду, Бразилії та Південної Африки.

Технічні параметри Gripen E (основні характеристики):

Двигун: турбореактивний

Розмах крил: 8,4 м

Довжина: 14,1 м

Висота: 4,5 м

Максимальне навантаження: 5,2 т

Дальність польоту: 3200 км

Швидкість: до 2130 км/год

Стеля польоту: 15 240 м

Озброєння: гармата Mauser BK-27, ракети класів «повітря–повітря», «повітря–земля» та можливість інтеграції крилатих ракет KEPD-350 Taurus.

Вартість одного літака (2025 р.): близько 150 млн доларів США.

Співпраця з SAAB — стратегічна перспектива для України

Шведський концерн Saab AB не обмежується експортом літаків: компанія активно розвиває партнерські програми, що включають передачу технологій, спільне виробництво компонентів і підготовку персоналу.

Для України, яка має потужну авіаційну базу та інженерні кадри, це відкриває реальні можливості для локалізації виробництва та розбудови власного військово-промислового потенціалу.

У світлі нових домовленостей Gripen може стати не лише бойовим інструментом, а й символом нового технологічного партнерства, що сприятиме інтеграції України в європейську систему колективної безпеки.

Погляд у майбутнє

Аналітики оборонного сектору відзначають, що угода між Україною та Швецією — це не просто контракт на постачання техніки, а інвестиція в майбутню архітектуру повітряної безпеки Європи. Gripen здатен забезпечити баланс сил у регіоні та створити фундамент для спільних розробок у галузі авіаційних технологій.

Таким чином, підписання угоди у Стокгольмі стало початком нової сторінки стратегічного партнерства, де Україна з позиції країни-одержувача переходить у статус повноправного учасника міжнародних оборонних проектів.

До цього ж Трамп розкрив, який ультиматум поставлено Україні щодо миру.