Трамп розкрив, який ультиматум поставлено Україні щодо миру: подробиці

ЗМІ заходу попередили, що президент США Дональд Трамп, під час зустрічі у Білому домі з Володимиром Зеленським 19 жовтня 2025 року, озвучив ультимативну вимогу щодо врегулювання війни з Росією.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Financial Times.

Як зазначає видання з посиланням на джерела, глава Білого дому прямо заявив: якщо Київ не погодиться на умови Москви, Україну може чекати «знищення». Така риторика стала найжорсткішою за весь період відновлення контактів між двома лідерами після зміни влади у Вашингтоні.

Трамп, за даними Financial Times і Reuters, пропонував укласти перемир’я на основі «поточних ліній контролю», фактично визнаючи частину окупованих територій за Росією.

Офіційний Київ відкинув цю пропозицію як неприйнятну, наголосивши, що жоден український президент не має права торгувати суверенітетом. Джерела у Вашингтоні підтверджують, що зустріч відбувалася у напруженій атмосфері, а фраза Трампа про «знищення України» прозвучала як політичне попередження, а не як обіцянка прямої дії.

Водночас низка аналітиків припускає, що Білий дім намагається посилити тиск на Київ, аби просунути власну дипломатичну ініціативу перед виборами у США.

У Брюсселі та Берліні заяви Трампа викликали стурбованість. Європейські дипломати розглядають їх як сигнал можливої переоцінки американської політики підтримки України. Російські ЗМІ, своєю чергою, поспішили назвати це «поворотом у бік реалізму».

Однак експерти наголошують: жодного офіційного документу чи зміни позиції Держдепу поки що не відбулося. Україна продовжує розраховувати на союзників у рамках чинних домовленостей, а західні партнери вимагають уточнень щодо майбутнього формату допомоги. Усе це створює ситуацію, коли одна заява може змінити глобальну конфігурацію сил.

