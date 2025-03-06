Що буде з Україною після сварки Зеленського і Трампа : ЗМІ спрогнозували 3 сценарії

Після конфлікту між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом аналітики будують різні прогнози розвитку ситуації.

Про це повідомляє «ПЛ» з посиланням на BILD.

Видання BILD представило три можливі сценарії.

Сценарій 1: Зеленський поступається вимогам Трампа

Військовий експерт Карло Масала з Університету Бундесверу в Мюнхені вважає, що український лідер може піти на компроміс і прийняти умови Вашингтона. Найближчим часом він може підписати сировинний договір, запропонований Трампом, розраховуючи, що це дасть змогу відновити постачання озброєнь. Однак цей крок не гарантує довгострокової безпеки України.

Масала попереджає, що США можуть наполягати на проведенні виборів в Україні з метою привести до влади більш лояльного до РФ політика. При цьому будь-який мирний договір, укладений за посередництва США, може протриматися лише до зміни американської адміністрації. У разі приходу до влади нового президента росія може використати цей момент для нової агресії, погрожуючи не лише Україні, а й країнам Балтії чи Молдові.

Сценарій 2: США повністю припиняють підтримку України

Політолог Томас Єгер із Кельнського університету припускає, що напружені переговори в Білому домі були лише підготовкою до офіційного припинення військової допомоги США. На його думку, це може призвести до нової геополітичної «Ялтинської конференції», де Америка і Росія розділять Європу на сфери впливу.

У разі припинення американської підтримки Україні доведеться покладатися виключно на допомогу Європи. Однак Європа не зможе компенсувати американські поставки озброєнь, особливо таких ключових систем, як Patriot, а також не володіє достатніми розвідувальними можливостями. Єгер прогнозує, що Україна зможе протриматися без США не більше року, тоді як Масала дає лише шість місяців.

Невизначеною залишається ситуація із системою супутникового зв’язку Starlink, наданою Ілоном Маском. Європа поки що не володіє альтернативними технологіями, які могли б замінити її в найкоротші терміни.

Колишній керівник НАТО Стефані Бабст підкреслює, що навіть у разі нав’язаного Києву миру значна частина українців продовжить опір. За її словами, мотивація захищати свою країну і сім’ї залишається ключовим фактором в українському опорі.

Сценарій 3: Україна не здається, а росія зазнає поразки

Експертка з НАТО Стефані Бабст вважає, що навіть у разі припинення військової допомоги з боку США російська армія не зможе досягти значних успіхів. Вона звертає увагу на те, що навіть зараз, володіючи ресурсами, москва не змогла домогтися серйозних територіальних завоювань у Донбасі й досі втрачає позиції.

Бабст підкреслює, що західна військова допомога регулярно надходила із затримками та в недостатній кількості, але це не завадило Україні захистити дві третини своєї території, розгромити Чорноморський флот Росії та успішно завдавати ударів по російських об’єктах. Вона впевнена, що за достатньої підтримки з боку Європи Україна зможе створити серйозний тиск на кремль і змусити Путіна погодитися на мирні переговори.

На її думку, тільки тоді, коли росія зіткнеться зі справді болісними поразками, вона буде готова до компромісів. Доти, впевнена Бабст, будь-яке перемир’я буде тимчасовим і нестабільним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Зеленський зізнався, чи закінчиться скоро війна.