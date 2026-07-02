Чому пенсіонери стають мішенню злочинців: кримінальні схеми в Україні, про які варто знати

Шахрайство проти пенсіонерів в Україні залишається однією з найболючіших проблем, адже злочинці дедалі частіше використовують не силу, а психологічний тиск, страх і довіру.

Про це повідомляє «ПЛ».

Літні люди можуть роками відкладати гроші на лікування, допомогу дітям або оплату комунальних послуг, тому для аферистів вони виглядають як «зручна» ціль. Особливо небезпечними стали схеми, у яких злочинці діють під виглядом банківських працівників, соціальних служб, волонтерів або навіть родичів. Головна зброя шахрая — не телефон і не фальшивий сайт, а вміння змусити людину діяти швидко й без перевірки. Саме тому пенсіонерам і їхнім родинам важливо знати типові кримінальні сценарії ще до того, як пролунає підозрілий дзвінок.

Чому саме пенсіонери часто потрапляють у групу ризику

Злочинці обирають пенсіонерів не випадково, бо багато літніх людей виросли в культурі довіри до офіційних установ, лікарів, міліції, банків і соціальних працівників. Якщо незнайомець упевнено називається представником служби, пенсіонер може не одразу поставити під сумнів його слова. Додатковим фактором є самотність, адже людям старшого віку часто бракує щоденного спілкування з родичами, які могли б швидко перевірити інформацію. У багатьох пенсіонерів також немає достатньої цифрової грамотності, тому підроблений сайт, фішингове посилання або повідомлення в месенджері можуть виглядати для них переконливо. Кримінальні схеми проти пенсіонерів майже завжди побудовані на емоціях: страху, жалості, соромі, поспіху або бажанні не втратити державну виплату.

Схема «ваш родич у біді»

Одна з найвідоміших схем — телефонний дзвінок із повідомленням, що син, донька, онук або інший близький родич нібито потрапив у ДТП, лікарню чи поліцію. Зловмисник може говорити тремтячим голосом, удавати родича або передавати слухавку «лікарю», «слідчому» чи «адвокату». Потім пенсіонеру кажуть, що гроші потрібні негайно: на операцію, компенсацію, заставу або «вирішення питання». У багатьох випадках аферисти відправляють кур’єра просто додому, щоб жертва не мала часу зателефонувати рідним. Якщо у розмові звучить фраза «не кладіть слухавку» або «нікому не кажіть», це майже завжди ознака шахрайства.

Псевдобанки та викрадення даних картки

Ще одна поширена схема — дзвінок від нібито працівника банку, який повідомляє про «підозрілу операцію», «злам рахунку» або «необхідність терміново захистити картку». Пенсіонера можуть просити назвати CVV-код, PIN-код, пароль із SMS, повний номер картки або встановити програму для віддаленого доступу. Справжній банк не просить такі дані телефоном і не змушує клієнта переказувати гроші на «безпечний рахунок». Небезпека цієї схеми в тому, що шахрай говорить упевнено, знає банківські терміни та може створювати ілюзію офіційного кол-центру. Шахраї дзвонять пенсіонерам саме тоді, коли людина найменше готова до перевірки: увечері, під час хвороби, після отримання пенсії або в момент тривожних новин.

Фейкові виплати, надбавки та соціальна допомога

Під час війни та економічної нестабільності особливо активно поширюються повідомлення про «нові виплати», «надбавки до пенсії», «компенсацію від держави» або «обов’язкову ідентифікацію для збереження пенсії». Такі оголошення часто розміщують у соцмережах, групах Viber, Telegram або надсилають у приватні повідомлення. Людину просять перейти за посиланням і заповнити анкету, де потрібно ввести паспортні дані, номер телефону, банківську картку або коди підтвердження. Після цього злочинці можуть отримати доступ до рахунку, оформити кредит або використати персональні дані в інших схемах. Будь-яка «виплата», для якої треба вводити секретні банківські коди на невідомому сайті, має розглядатися як потенційна пастка.

Найчастіше злочинці використовують кілька повторюваних сценаріїв, які легко запам’ятати й пояснити старшим родичам. Важливо не просто сказати пенсіонеру «будь обережним», а проговорити конкретні ситуації, у яких треба одразу зупинитися. Добре працює правило паузи: покласти слухавку, зателефонувати родичу або банку самостійно, а вже потім ухвалювати рішення. Нижче — основні ознаки, які мають насторожити.

незнайомець вимагає гроші негайно та не дає часу подумати;

співрозмовник просить не розповідати про дзвінок родичам;

потрібно назвати коди з SMS, CVV, PIN-код або пароль;

людину змушують перейти за підозрілим посиланням;

кур’єр або «представник служби» хоче забрати готівку вдома;

обіцяють виплату, але вимагають спочатку ввести банківські дані;

розмова побудована на страху, жалості або терміновості.

Як розпізнати небезпечну схему

Більшість афер працює за однаковим принципом: спочатку людину лякають або зацікавлюють, потім ізолюють від перевірки, а далі змушують швидко передати гроші чи дані. Якщо пенсіонер чує новину про родича, треба одразу завершити розмову й самостійно набрати номер цієї людини або іншого члена сім’ї. Якщо телефонують із банку, варто покласти слухавку та подзвонити на офіційний номер, який вказаний на картці або в застосунку. Якщо повідомляють про виплати, інформацію треба перевіряти тільки через офіційні державні канали, а не через рекламні пости чи переслані повідомлення. Як захистити пенсіонерів від шахраїв — це питання не лише особистої уважності, а й постійної комунікації всередині родини.

Схема Як діють злочинці Що робити пенсіонеру «Родич у біді» лякають ДТП, лікарнею або поліцією покласти слухавку та самому подзвонити родичу Псевдобанк просять коди, CVV, PIN або переказ на «безпечний рахунок» не називати дані й телефонувати в банк самостійно Фейкові виплати надсилають посилання на підроблену анкету не вводити банківські дані на невідомих сайтах Фальшиві соцпрацівники приходять додому під виглядом служб або благодійників не впускати незнайомців без перевірки документів Псевдоволонтери збирають гроші на вигадані потреби перевіряти фонд, звіти й офіційні сторінки

Що мають зробити родичі пенсіонерів

Найефективніший захист починається не після шахрайства, а до нього. Родичам варто домовитися з пенсіонером про просте правило: жодних переказів, передачі готівки, кодів і документів без дзвінка комусь із сім’ї. Добре мати на холодильнику або біля телефону коротку пам’ятку з номерами дітей, онуків, банку та поліції. Також корисно встановити ліміти на банківські операції, підключити SMS-сповіщення та пояснити, що соромитися підозріливості не потрібно. Для шахрая найгірший сценарій — коли літня людина не сперечається, а просто припиняє розмову й перевіряє інформацію через близьких.

Куди звертатися, якщо шахрайство вже сталося

Якщо пенсіонер уже передав гроші або банківські дані, важливо не втрачати час і не звинувачувати потерпілого, бо сором часто заважає людям звертатися по допомогу. Насамперед потрібно заблокувати картку через банк, змінити паролі до банкінгу та повідомити про підозрілу операцію. Далі слід звернутися до поліції за номером 102 і зберегти всі докази: номери телефонів, повідомлення, чеки, квитанції, посилання, скриншоти та записи розмов, якщо вони є. Якщо йдеться про інтернет-шахрайство, варто також подати звернення до Кіберполіції. Чим швидше родина відреагує, тим більше шансів заблокувати подальші операції й допомогти слідству встановити зловмисників.

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