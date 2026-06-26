Чи можна в Україні слухати Віктора Цоя: представники влади поставили крапку у питанні

Питання про те, чи можна в Україні слухати Віктора Цоя, час від часу знову стає предметом суперечок у соцмережах, громадському транспорті, закладах і навіть на вулицях.

Про це повідомляє «ПЛ».

Причина проста: після початку повномасштабної війни українці значно уважніше ставляться до російської мови, російської культури та будь-якого публічного музичного контенту, пов’язаного з країною-агресором. Водночас історія з Цоєм має окреме юридичне пояснення, яке відрізняється від емоційних дискусій у суспільстві. Представники влади вже роз’яснювали, що пісні та творчість Віктора Цоя не підлягають забороні на публічне виконання в Україні. Тобто відповідь на це питання залежить не від особистих симпатій чи антипатій, а від конкретних норм закону.

Що офіційно пояснили щодо пісень Цоя

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти повідомляло, що Віктор Цой не внесений до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Також у роз’ясненні зазначалося, що музикант не був громадянином Російської Федерації, адже загинув у 1990 році, ще до розпаду СРСР. Саме ця деталь є ключовою для юридичного тлумачення, бо українські обмеження стосуються виконавців, які були громадянами держави-агресора після 1991 року. Тому автоматично прирівнювати Цоя до сучасних російських артистів, які підтримують агресію або працюють у російському культурному полі, юридично некоректно. Влада фактично відокремила правове питання від суспільної дискусії про доречність російськомовної музики під час війни.

Чи можна слухати Цоя приватно

Приватне прослуховування музики Віктора Цоя в Україні не є порушенням закону. Якщо людина слухає його пісні вдома, у навушниках, у власному плейлисті або в особистому авто, це не створює підстав для відповідальності саме через факт прослуховування. Інша річ — публічний простір, де музика може впливати на інших людей і викликати конфлікти, особливо в умовах війни. Навіть якщо конкретна творчість Цоя не заборонена, варто пам’ятати про етичний бік ситуації, адже поруч можуть бути військові, переселенці, родини загиблих або люди, для яких російськомовний контент є болючим тригером. Закон може дозволяти, але суспільний контекст часто вимагає більшої тактовності.

Коли можуть виникнути проблеми

Найчастіше конфлікти виникають не через саму постать Цоя, а через гучне публічне відтворення музики, демонстративну поведінку або небажання реагувати на зауваження інших людей. Якщо музика звучить у громадському місці, транспорті, кафе, магазині чи під час вуличного виконання, ситуацію можуть оцінювати вже не лише з погляду авторства пісні, а й з погляду громадського порядку. Саме тому важливо розділяти три різні речі: приватне слухання, публічне виконання і поведінку людини після зауваження. У багатьох випадках проблемою стає не композиція, а конфлікт, образи, агресія або порушення спокою. Найбезпечніше орієнтуватися на кілька простих правил:

не вмикати музику гучно у громадському просторі;

не нав’язувати російськомовний контент іншим людям;

спокійно реагувати на зауваження;

враховувати воєнний контекст і чутливість теми;

не використовувати музику як спосіб провокації;

відрізняти юридичний дозвіл від моральної доречності.

Таблиця: що дозволено, а що може викликати питання

Юридична відповідь щодо Цоя не означає, що будь-яке використання його пісень завжди буде сприйняте спокійно. В Україні триває війна, тому культурні символи радянського та російськомовного простору часто оцінюються не лише формально, а й емоційно. Саме тому одна й та сама пісня може не порушувати закон, але викликати суспільне обурення в конкретному місці або ситуації. Для читача важливо розуміти різницю між «не заборонено» і «доречно всюди». Найрозумніша позиція — знати закон, але не ігнорувати людей поруч.

Ситуація Чи є пряма заборона щодо Цоя Що варто врахувати Слухати вдома Ні Це приватний простір і особистий вибір Слухати в навушниках Ні Музика не заважає іншим людям Вмикати у власному авто Ні Гучність не має створювати конфлікт у публічному просторі Виконувати на вулиці Творчість Цоя не підпадає під заборону Можлива негативна реакція людей через воєнний контекст Вмикати у кафе чи магазині Потрібна обережність Заклади відповідають за музичний фон і реакцію відвідувачів Провокувати людей піснями Питання не лише в музиці Можливі претензії через поведінку або порушення порядку

Чому ця тема викликає стільки суперечок

Віктор Цой для частини людей залишається символом радянського року, протестної естетики та музики покоління, яке виросло до сучасної Росії. Для інших будь-яка російськомовна пісня в публічному просторі сьогодні може звучати як щось недоречне, болюче або навіть образливе. Саме тому суспільна реакція часто буває гострішою, ніж сухе юридичне пояснення. Українське законодавство встановлює конкретні межі, але культурна самооборона суспільства працює ширше, бо вона пов’язана з пам’яттю, війною, втратами та особистим досвідом людей. Тому питання про Цоя — це не тільки про музику, а й про те, як українці переосмислюють публічний простір під час війни.

Як правильно сформулювати відповідь

Отже, в Україні можна слухати Віктора Цоя, якщо йдеться про приватне прослуховування або ситуації, які не порушують громадський порядок і не суперечать чинним обмеженням. Представники влади пояснювали, що творчість Цоя не заборонена для публічного виконання, оскільки він не був громадянином Російської Федерації після 1991 року і не внесений до відповідного переліку осіб. Водночас це не скасовує етичної відповідальності, особливо коли музика звучить голосно, демонстративно або в місцях, де перебуває багато людей. У реальному житті найкраще рішення — не перетворювати музичні вподобання на конфлікт і пам’ятати, що війна змінила ставлення українців до багатьох культурних символів. Крапка у правовому питанні поставлена, але питання такту кожна людина вирішує власною поведінкою.

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