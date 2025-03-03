Зеленський зізнався, чи закінчиться скоро війна

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Лондона чітко окреслив позицію України щодо мирного врегулювання війни.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «РБК-Україна».

За його словами, будь-які домовленості про припинення бойових дій поки що навіть не обговорюються на офіційному рівні, а шляху до завершення конфлікту ще дуже багато.

«Ми перебуваємо лише на стадії перших кроків. До фінальної угоди ще дуже далеко, адже ніхто навіть не розпочав необхідні процеси. Україна прагне не просто завершення війни, а такого миру, який буде справедливим, чесним і стійким», – заявив глава держави.

Зеленський наголосив на тому, що безпека України повинна бути гарантована на найвищому рівні, а майбутні домовленості мають бути підкріплені конкретними механізмами контролю та відповідальності.

«Йдеться не лише про політичні гарантії, а й про фізичну присутність партнерів у сфері оборони – як на суші, так і в повітрі та на морі», – пояснив президент.

Окрему увагу Зеленський приділив питанню територіальної цілісності України, наголосивши, що жодних компромісів щодо суверенітету країни бути не може. «Для нас будь-які захоплені Росією території залишатимуться тимчасово окупованими. Україна ніколи не визнає їх частиною Росії, а наша впевненість у майбутньому напряму залежить від підтримки партнерів», – підсумував президент.

Тим часом Трамп зробив нову неоднозначну заяву щодо закінчення війни в Україні.