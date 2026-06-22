Зеленський зробив попередження Навроцькому: офіційна заява президента Україні

Політична напруга між Києвом і Варшавою отримала новий гучний розвиток після заяви Володимира Зеленського про президента Польщі Кароля Навроцького.

Про це повідомляє «ПЛ».

Український лідер порівняв його дії з політикою Віктора Орбана, який неодноразово використовував українське питання у внутрішній боротьбі. Йдеться про скандал навколо позбавлення Зеленського польського Ордена Білого Орла. Сам президент України вважає, що ситуація має не лише історичний, а й електоральний підтекст. Ця заява стала однією з найгостріших у відносинах України та Польщі за останній час.

Зеленський заявив, що бачить у рішенні Навроцького ознаки внутрішньополітичної боротьби в Польщі. За словами президента України, польський лідер намагається працювати з емоційними темами, які можуть впливати на настрої виборців. Окремо він наголосив, що підняття антиукраїнських настроїв не допомагає ані Польщі, ані Україні. Саме в цьому контексті прозвучало порівняння з Віктором Орбаном. Президент зазначив:

«Це те, що робив Орбан. Це погана історія».

Порівняння з Орбаном не випадкове, адже прем’єр Угорщини роками використовував тему України у власній політичній риториці. Його позиція часто будувалася на критиці Києва, блокуванні частини європейських рішень і підкресленні національних інтересів Угорщини. Зеленський фактично натякнув, що подібна тактика може короткостроково давати політичні дивіденди, але стратегічно шкодить регіональній безпеці. Для України така риторика особливо болюча, бо країна воює проти Росії та потребує стабільної підтримки союзників. Київ дає зрозуміти: історичні суперечки не мають перетворюватися на інструмент політичної мобілізації проти українців.

Формальним приводом стала історична суперечка навколо УПА та рішення української сторони, яке у Польщі сприйняли як образливе для історичної пам’яті. Навроцький пояснив своє рішення тим, що польське суспільство має чутливі теми, пов’язані з Волинською трагедією. У відповідь Зеленський заявив, що орден був нагородою не лише для нього особисто, а передусім для українського народу. Після рішення Варшави Україна продемонструвала готовність повернути нагороду без додаткової ескалації. Водночас політична оцінка Зеленського показала, що Київ не вважає цей крок просто символічним жестом.

Ситуація важлива не лише через сам орден, а через ширший дипломатичний контекст. Польща залишається одним із ключових партнерів України, але історичні питання регулярно стають джерелом напруги. Для читача важливо розділяти емоційний рівень заяв і практичний рівень співпраці між державами. Попри гостру риторику, обидві країни мають спільний інтерес у безпеці Європи. Основні елементи конфлікту виглядають так:

Найбільший ризик полягає в тому, що історичні питання можуть стати частиною передвиборчої боротьби. Якщо політики будуть використовувати їх для мобілізації електорату, дипломатам доведеться постійно гасити нові кризи. Водночас Україна і Польща залишаються залежними одна від одної в питаннях безпеки, логістики, оборони та європейської політики. Тому навіть гучний конфлікт навряд чи повністю зруйнує партнерство, але може зробити його складнішим. Для Москви будь-яке погіршення відносин між Києвом і Варшавою є вигідним інформаційним приводом.

Заява Зеленського пролунала в момент, коли Україна продовжує шукати максимальну підтримку союзників у війні проти Росії. Будь-яке охолодження з Польщею може мати інформаційний, дипломатичний і політичний ефект. Саме тому українська сторона намагається показати, що не хоче сварки з польським народом, але не приймає використання антиукраїнських настроїв у політичній боротьбі. Для Польщі це також складний баланс між історичною пам’яттю, внутрішньою політикою і стратегічною безпекою. У підсумку ця історія стала не просто суперечкою навколо нагороди, а тестом на здатність двох союзників говорити про болючі теми без руйнування спільного фронту.

Тим часом Трамп знову зосереджується на війні в Україні.