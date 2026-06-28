В Україні можуть з’явитися нова державна нагорода — орден Європи. Відповідний законопроєкт уже надійшов до Верховної Ради від президента Володимира Зеленського. Документ пропонує внести зміну до статті 7 Закону України «Про державні нагороди України». Про це повідомляє «ПЛ».

Нова відзнака матиме не лише символічне, а й політичне значення. Її планують вручати людям, які зробили вагомий внесок у підтримку стратегічного курсу України на повноправне членство в Європейському Союзі.

Орден Європи має стати знаком вдячності тим, хто допомагає Україні рухатися до ЄС і водночас зміцнює безпеку всього європейського простору.

Кого нагороджуватимуть орденом Європи

Новою державною нагородою планують відзначати як громадян України, так і іноземців. Йдеться не лише про політиків або дипломатів. Потенційно підставою для нагородження може стати реальний внесок у європейську інтеграцію, міжнародну підтримку України, посилення стійкості держави та розвиток співпраці з партнерами.

Кого можуть нагороджувати За які заслуги Громадян України За внесок у просування України до ЄС Іноземних громадян За підтримку України на міжнародному рівні Дипломатів За зміцнення партнерства з європейськими державами Політичних діячів За допомогу в реалізації євроінтеграційного курсу Громадських діячів За розвиток демократії, миру й добросусідства Представників міжнародних організацій За сприяння стійкості України та безпеці Європи

Головний акцент роблять не на посаді, а на значущості дій. Тобто орден має відзначати конкретний внесок у стратегічний напрям України.

За що саме вручатимуть нову нагороду

Проєкт передбачає, що орден Європи вручатимуть за визначні заслуги у підтримці курсу України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі. Також нагорода охоплюватиме внесок у допомогу Україні для зміцнення її стійкості, незалежності та безпеки всієї Європи.

Серед ключових напрямів:

підтримка європейської інтеграції України;

розвиток міжнародної співпраці;

захист демократії;

зміцнення миру;

підтримка добросусідських відносин;

допомога Україні в умовах війни;

посилення стійкості державних інституцій;

формування дружніх відносин між народами;

сприяння безпеці України та Європи.

Фактично йдеться про нагороду для тих, хто допомагає Україні не лише вистояти, а й зайняти повноцінне місце в європейській спільноті.

Чому орден Європи важливий саме зараз

Україна продовжує рух до Європейського Союзу в умовах повномасштабної війни. Євроінтеграція стала не просто політичним курсом, а частиною національної стратегії безпеки, розвитку й відновлення. Тому поява окремої нагороди, пов’язаної з європейським напрямом, має чіткий сигнал.

Орден Європи може стати способом офіційно відзначати людей, які системно підтримують Україну на міжнародній арені. Це важливо для дипломатів, партнерів, волонтерів, громадських діячів, експертів і представників держав, які допомагають Україні у складний період.

Значення нагороди Що це підкреслює Політичне Європейський курс залишається стратегічним Дипломатичне Україна цінує міжнародну підтримку Символічне Європейська солідарність має конкретне визнання Державне Нагорода стане частиною офіційної системи відзнак Безпекове Підтримка України пов’язана з безпекою Європи

Яку зміну пропонують внести до закону

Законопроєкт стосується статті 7 Закону України «Про державні нагороди України». Саме ця стаття визначає перелік орденів України. Якщо парламент ухвалить документ, орден Європи офіційно додадуть до системи державних нагород.

Це означає, що нагорода матиме державний статус, а не буде разовою відзнакою чи символічним знаком. Після ухвалення закону порядок нагородження, зовнішній вигляд ордена, підстави для вручення та інші деталі мають визначати відповідні нормативні документи.

Основні етапи можуть виглядати так:

Законопроєкт реєструють у Верховній Раді. Профільні структури опрацьовують документ. Парламент розглядає ініціативу на пленарному засіданні. Народні депутати голосують за зміни. Після ухвалення закон підписує президент. Орден офіційно входить до системи державних нагород.

Хто повідомив про ініціативу

Про надходження законопроєкту повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він пояснив, що документ передбачає встановлення ордена Європи та окреслив головні підстави для нагородження.

За його словами, новою відзнакою планують нагороджувати за внесок у підтримку європейського курсу України, допомогу державі в захисті незалежності та зміцнення безпеки європейського континенту. Також ідеться про міжнародну співпрацю, демократію, мир, добросусідство та розвиток відносин між народами.

Орден Європи має зафіксувати вдячність не лише всередині країни, а й на міжнародному рівні.

Чим орден Європи відрізнятиметься від інших нагород

В Україні вже існує система державних орденів, які відзначають військові, громадські, державні, гуманітарні, наукові, культурні та інші заслуги. Орден Європи матиме окремий акцент — європейська інтеграція, міжнародна підтримка та стратегічне партнерство.

Нагорода Основний акцент Орден Свободи Видатні заслуги в утвердженні суверенітету, демократії та прав людини Орден «За заслуги» Внесок у різні сфери суспільного життя Орден Богдана Хмельницького Заслуги у захисті державного суверенітету Орден князя Ярослава Мудрого Державне будівництво, міжнародний авторитет України Орден Європи Підтримка курсу України на членство в ЄС і безпека Європи

Тобто нова нагорода не дублюватиме чинні відзнаки, а закриватиме окремий напрям — визнання внеску в європейське майбутнє України.

Чому нагороджуватимуть і іноземців

Окремо важливо, що орден Європи планують вручати не лише українцям. У законопроєкті йдеться також про іноземців, які зробили вагомий внесок у підтримку України.

Це логічно, адже європейський курс України значною мірою залежить від міжнародної співпраці. Підтримка партнерів проявляється в дипломатії, політичних рішеннях, оборонній допомозі, гуманітарних програмах, економічній підтримці, адвокації українських інтересів і просуванні рішень на рівні ЄС.

Іноземців можуть відзначати за:

політичну підтримку України;

допомогу в просуванні євроінтеграційних рішень;

внесок у безпеку України;

підтримку української незалежності;

розвиток партнерства з європейськими інституціями;

захист українських інтересів на міжнародних майданчиках;

гуманітарну, експертну або дипломатичну роботу.

Коли можуть розглянути законопроєкт

Руслан Стефанчук зазначив, що законопроєкт розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань парламенту. Поки що це означає, що ініціатива перебуває на етапі проходження через Верховну Раду.

До остаточного ухвалення важливо не плутати два поняття: орден уже запропонували запровадити, але його ще має підтримати парламент. Лише після голосування та підписання закону нова нагорода отримає повноцінний юридичний статус.

Питання Відповідь Орден уже існує? Ні, його планують запровадити Хто подав законопроєкт? Президент України Про що документ? Про зміну до статті 7 закону про державні нагороди Кого можуть нагороджувати? Українців та іноземців За що вручатимуть? За підтримку євроінтеграції, незалежності й безпеки України та Європи Коли буде рішення? Після розгляду парламентом

Що означає поява такої нагороди для України

Запровадження ордена Європи може стати ще одним політичним маркером європейського вибору України. У час війни такі символи мають особливе значення, адже вони показують, що інтеграція до ЄС залишається не декларацією, а частиною державної політики.

Нагорода також може посилити дипломатичний інструментарій України. Державні відзнаки часто виконують не лише церемоніальну функцію. Вони закріплюють пам’ять про внесок конкретних людей, формують традицію визнання й демонструють, які цінності держава вважає ключовими.

Орден Європи може стати нагородою не лише за минулі заслуги, а й за спільну роботу над майбутнім України в ЄС.

Головний висновок

В Україні планують запровадити нову державну нагороду — орден Європи. Нею хочуть відзначати громадян України та іноземців за визначні заслуги у підтримці стратегічного курсу держави на повноправне членство в Європейському Союзі, зміцнення міжнародної співпраці, демократії, миру, незалежності України та безпеки Європи.

Законопроєкт має розглянути Верховна Рада. Якщо парламент підтримає ініціативу, орден Європи стане частиною офіційної системи державних нагород України та отримає окреме місце серед відзнак, пов’язаних із міжнародною підтримкою, європейською інтеграцією й захистом української державності.

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