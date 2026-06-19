Трамп знову зосереджується на війні в Україні: стало відомо, що сказав лідер США

Президент США Дональд Трамп знову заявив про намір повернутися до теми завершення війни в Україні.

Про це повідомляє «ПЛ».

Це прозвучало на тлі саміту G7 у французькому Евіан-ле-Бені, де серед ключових тем обговорювалися безпекові виклики, війна Росії проти України, ситуація на Близькому Сході та економічна стабільність. За даними Reuters, після заяв про попередню домовленість щодо припинення війни між США та Іраном Трамп сказав, що тепер хоче зосередитися на мирі між Україною та Росією, а також на ситуації в Лівані. Фактично американський лідер намагається показати, що після одного дипломатичного напрямку готовий перейти до іншого, але поки без конкретного плану.

Що саме сказав Трамп про Україну

Під час спілкування з пресою Трамп заявив, що мав «дуже гарну розмову» з президентом України Володимиром Зеленським і російським лідером Володимиром Путіним. За його словами, він вважає, що «можливо, там можна щось зробити», а також додав, що обидві сторони нібито відкриті до цього. Саме ця фраза стала головним сигналом, що Білий дім знову повертає українське питання у фокус. Водночас Трамп не пояснив, про які саме механізми йдеться: переговори, новий дипломатичний формат, гарантії безпеки чи додатковий тиск на Росію. Через це заява виглядає політично гучною, але поки не дає відповіді на головне питання — що саме США планують робити далі.

Чому ця заява важлива

Слова Трампа прозвучали в момент, коли Україна продовжує потребувати військової, фінансової та дипломатичної підтримки партнерів. Reuters зазначає, що Зеленський мав взяти участь у робочій сесії з Трампом на саміті G7, а Україна на тлі російських атак шукає додаткове військове фінансування від союзників. Для Києва важливо, щоб тема війни не відійшла на другий план через інші глобальні кризи. Саміт G7 став майданчиком, де українське питання знову опинилося серед головних тем поряд із Близьким Сходом, торгівлею, критичною сировиною та штучним інтелектом. Для України важливі не лише заяви, а й те, чи перетворяться вони на конкретні рішення.

Основні акценти заяви

Заява Трампа має кілька політичних шарів, які важливо відокремлювати один від одного. З одного боку, він демонструє бажання бути посередником у великих міжнародних конфліктах. З іншого боку, наразі немає підтвердження, що Росія готова до реального припинення війни на умовах, прийнятних для України. Крім того, будь-які мирні ініціативи потребують не лише контактів із лідерами, а й чіткої позиції щодо територіальної цілісності, безпеки та відповідальності агресора. Саме тому реакція на слова Трампа буде залежати від подальших кроків Вашингтона.

Передусім у заяві американського президента можна виділити такі моменти:

Трамп заявив, що знову хоче зайнятися питанням війни в Україні;

він повідомив про розмови із Зеленським і Путіним;

президент США припустив, що сторони можуть бути відкритими до певного рішення;

конкретного плану, графіка або формату переговорів він не назвав;

українське питання стало однією з важливих тем саміту G7.

Що це може означати для України

Для України нова заява Трампа може бути як можливістю, так і ризиком. Можливість полягає в тому, що Вашингтон знову публічно визнає важливість українського напрямку і може активізувати дипломатичні контакти. Ризик полягає в тому, що швидке «мирне рішення» без належних гарантій може бути небезпечним, якщо воно залишить Росії простір для нового тиску. Саме тому Києву важливо наполягати, що завершення війни не може означати просто замороження бойових дій без безпекових механізмів. Будь-які переговори мають враховувати інтереси України, а не лише бажання великих гравців показати дипломатичний результат.

Питання Що відомо зараз Чого поки немає Позиція Трампа Заявив про намір зосередитися на війні в Україні Чіткого мирного плану Контакти Повідомив про розмови із Зеленським і Путіним Деталей цих розмов Формат Українське питання обговорюється на G7 Оголошеного переговорного механізму Роль США Вашингтон може активізувати дипломатію Гарантій додаткової підтримки Реакція Росії Публічно готовність до реального миру не підтверджена Доказів зміни позиції Кремля

Реакція партнерів і контекст G7

Саміт G7 проходить у складній атмосфері, оскільки світові лідери одночасно обговорюють кілька криз. Associated Press повідомляло, що Трамп прибув на саміт після оголошення домовленості, яка, за його словами, має завершити війну США з Іраном, і це змінило динаміку переговорів між лідерами. На цьому тлі Україна зацікавлена в тому, щоб міжнародна увага не розчинилася між іншими темами. Європейські країни також очікують від США більшої визначеності щодо подальшої стратегії. Для партнерів Києва важливо розуміти, чи йдеться про реальний дипломатичний процес, чи лише про чергову політичну заяву.

Які наслідки матиме новий фокус Трампа

Найближчі дні покажуть, чи стане заява Трампа початком нової дипломатичної активності щодо України. Якщо Вашингтон справді посилить участь, це може вплинути на позиції союзників, обсяги допомоги та міжнародний тиск на Москву. Водночас без конкретних гарантій такі слова залишаться лише частиною політичної риторики. Для України ключовим залишається не сам факт переговорів, а їхній зміст, умови та безпекові наслідки. Мирна ініціатива має цінність лише тоді, коли вона не змушує жертву агресії платити за тишу власною безпекою.

Тим часом у Путіна зробили нову заяву щодо листа Зеленського.