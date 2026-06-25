Зеленський підписав закон про зміни до бюджету: зарплати військовим будуть підвищені

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до державного бюджету на 2026 рік, який передбачає суттєве збільшення фінансування сектору безпеки й оборони.

Про це повідомляє «ПЛ».

Документ стосується не лише закупівлі озброєння та військової техніки, а й грошового забезпечення військовослужбовців. Для армії це важливе рішення, адже стабільні та вищі виплати напряму впливають на мотивацію, соціальний захист і можливість планувати потреби підрозділів. Підвищення зарплат військовим у цьому контексті означає збільшення бюджетного ресурсу, який держава спрямовує на виплати захисникам. Фактично бюджет отримав нову оборонну рамку, у якій зарплати військових стали одним із ключових пріоритетів.

Що саме підписав президент

Підписаний закон вносить зміни до держбюджету-2026 щодо фінансового забезпечення сектору безпеки й оборони. Загальний додатковий ресурс на оборонні потреби становить 1,56 трлн грн, що робить оновлений бюджет одним із наймасштабніших за оборонними видатками. Частина цих коштів піде на закупівлю, ремонт і модернізацію військової техніки, озброєння та боєприпасів. Окремий напрям — грошове забезпечення військовослужбовців, на яке передбачено додаткові 174,3 млрд грн. Це не точкова виплата, а системне посилення фінансування армії на рівні державного бюджету.

На що спрямують додаткові кошти

Зміни до бюджету мають кілька головних напрямів, і зарплати військових є лише одним із них. Водночас саме ця частина викликає найбільший суспільний інтерес, бо стосується щоденного забезпечення людей, які виконують бойові та службові завдання. Держава також закладає значні суми на озброєння, техніку, боєприпаси та резерв сектору безпеки. Такий підхід пояснюється тим, що армії потрібні не лише виплати особовому складу, а й стабільне матеріальне забезпечення. Нижче — основні напрями, які передбачені після бюджетних змін:

додаткове фінансування грошового забезпечення військовослужбовців;

закупівля та ремонт військової техніки;

придбання озброєння і боєприпасів;

створення додаткового резерву для сектору безпеки й оборони;

підтримка оборонно-промислового комплексу та нових військових технологій.

Скільки грошей передбачено

Оновлений бюджет фіксує суттєве збільшення оборонних видатків, а не лише окрему зміну зарплатної статті. Саме тому важливо розділяти загальні оборонні витрати, видатки на зброю та кошти на виплати військовим. Додатковий ресурс на грошове забезпечення має допомогти профінансувати підвищені виплати та зменшити ризики затримок. Для військових це означає більшу передбачуваність у питаннях оплати служби. Для бюджету це означає, що оборона остаточно залишається головним фінансовим пріоритетом держави.

Напрям фінансування Додатковий ресурс Загальний ресурс після змін Грошове забезпечення військових 174,3 млрд грн 1,454 трлн грн Озброєння та військова техніка 1,371 трлн грн 2,297 трлн грн Резерв сектору безпеки й оборони 14,6 млрд грн 213,6 млрд грн Загальне збільшення оборонного фінансування 1,56 трлн грн близько 4,367 трлн грн

Чому зарплати військових важливі для оборони

Підвищення фінансування виплат військовим має не лише соціальне, а й стратегічне значення. Грошове забезпечення впливає на можливість військовослужбовців підтримувати родини, покривати побутові витрати та відчувати базову фінансову стабільність. Для держави це також спосіб показати, що служба в армії визнається не лише словами, а й бюджетними рішеннями. Особливо важливо, що додаткові кошти закладаються в державний бюджет, а не подаються як разова політична обіцянка. Коли фінансування армії прописане в бюджеті, це створює більш зрозумілу систему виплат для військових і їхніх сімей.

Звідки візьмуть фінансування

Основним джерелом додаткового ресурсу має стати фінансова підтримка Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. У 2026 році Україна очікує значний обсяг коштів, частина яких буде спрямована саме на обороноздатність і безпеку держави. Крім того, з 1 липня 2026 року військовий збір планують зараховувати до спеціального фонду держбюджету та спрямовувати на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України. Це важлива зміна, бо вона робить джерело фінансування виплат більш цільовим. Водночас конкретні розміри виплат для окремих категорій військових залежать від подальших рішень уряду, профільних міністерств і порядку нарахування грошового забезпечення.

Що це означає для військових і суспільства

Для військових підписаний закон означає збільшення фінансового ресурсу, який держава може направити на зарплати, доплати та інші складові грошового забезпечення. Для суспільства це сигнал, що оборонні витрати залишаються центральним пунктом бюджетної політики. Для економіки таке рішення означає подальшу концентрацію державних коштів на воєнних потребах, що є очікуваним в умовах повномасштабної війни. Водночас важливо розуміти, що сам факт підписання закону ще не означає автоматичного однакового підвищення для всіх військовослужбовців в один день. Остаточні суми нарахувань залежать від посади, звання, умов служби, виконання бойових завдань та чинних правил виплат.

Що варто знати зараз

Підписання закону про зміни до держбюджету стало фінальним політичним етапом після голосування у Верховній Раді та розблокування документа. Тепер оновлені бюджетні норми мають забезпечити фінансування оборонних потреб, зокрема підвищення ресурсу для виплат військовим. Головна цифра для особового складу — додаткові 174,3 млрд грн на грошове забезпечення, що збільшує загальний ресурс цієї статті до понад 1,45 трлн грн. Водночас громадянам варто уважно стежити не лише за загальними заявами, а й за урядовими рішеннями щодо конкретного порядку виплат. Саме вони покажуть, як бюджетне збільшення буде реалізоване на практиці для різних категорій військовослужбовців.

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