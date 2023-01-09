Зеленский встретился с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии

Фото, видео

09.01.2023 18:24

Укринформ

Президент Владимир Зеленский обсудил с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Европейского зеленого курса Франсом Тиммермансом состояние украинской энергетической системы после российских ракетных ударов и реализацию "зеленых" проектов во время восстановления Украины.

Встреча состоялась в Киеве, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский в частности поблагодарил за весомую поддержку Украины со стороны Еврокомиссии и отметил личные усилия Тиммерманса.

По данным ОП, собеседники обсудили комплекс актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в контексте подготовки саммита Украина — ЕС, проведение которого запланировано на 3 февраля в Украине.

Видео: Официальный канал Президента Украины – Владимира Зеленского

Президент проинформировал европейского чиновника о состоянии энергетической системы Украины, которая регулярно подвергается целенаправленным ракетным ударам со стороны россии, и о необходимой помощи для прохождения зимы.

"Сегодня, когда мы защищаем нашу энергетику вместе с Европейским Союзом, и Шарль Мишель, и Урсула фон дер Ляйен, и другие лидеры ЕС помогают нам, в частности в предоставлении Украине таких необходимых генераторов и трансформаторов", — сказал глава государства.

Зеленский также заверил, что во время восстановления Украина будет делать акцент на реализации "зеленых" проектов и готова стать одним из европейских хабов современной "зеленой" энергетики.

Президент поблагодарил за инициативу о начале стратегического партнерства между Украиной и ЕС в сфере возобновляемых газов.

"Мы уже должны определиться, какой должна быть генерация в Украине, какой должна быть независимая энергогенерация в Европе в будущем. Потому что в этой войне мы победим, но соседство с россией останется. И поэтому Европейский Союз должен быть независимым от любых решений рф. Здесь мы видим себя как надежного партнера в "зеленой" энергетике", — отметил он.

Во время встречи также была отмечена важность дальнейшего усиления санкционного давления на россию, в частности в энергетической сфере.

Как сообщалось, энергосистема Украины подверглась 11 ракетным и 14 беспилотным атакам врага. Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложные и масштабные. Их восстановление все еще требует значительных ресурсов и времени.

Массированные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру продолжаются с 10 октября.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ