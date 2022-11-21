«Можем без денег и света, но не без воли»: Зеленский поздравил с Днем Достоинства и Свободы

«Можем без денег и света, но не без воли»: Зеленский поздравил с Днем Достоинства и Свободы

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21.11.2022 10:09

Укринформ

Украинский народ объединился и продолжает платить высокую цену за свободу, но забрать ее никому не удастся. Весь мир видит, на что способны военные и гражданские, чтобы защитить свободу Украины.

Как передает Укринформ, об этом Президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении по случаю Дня Достоинства и Свободы.

"Все увидели, какие у нас защитники и защитницы. Как можно дать отпор одной из наибольших армий мира и стать одной из лучших армий мира. Кто-то скажет: звучит громко. Да. Наше войско звучит громко. И последние восемь лет. И последние девять месяцев.Когда к закаленным бойцам присоединяются музыканты, актеры, олимпийские чемпионы, айтишники, ученые, бизнесмены.Сотни тысяч украинцев, которые не сели в самолет, а стали в очередь в военкомат. И бок о бок встали на защиту нашей мечты. Навеки свободной Украины", — сказал Президент.

Он добавил, что все увидели, на что способны наши гражданские, все увидели, какие у нас граждане: Как можно становиться живой стеной на пути военных колонн оккупанта, голыми руками останавливать и разворачивать вражеские танки и БТРы. Несмотря на выстрелы и шумовые гранаты выходить на митинги в оккупации. Беречь украинский флаг и дождаться ВСУ. Затопить свое село, чтобы не дать оркам пройти на Киев. Сбить российский беспилотник банкой консервации. Дать оккупантам семечки, чтобы на месте, где они погибнут, проросли подсолнухи".

Также Зеленский добавил, что все увидели, какие у нас врачи, пожарные, спасатели, железнодорожники, энергетики, фермеры, как можно быть на дежурстве несколько недель подряд, вытягивать с поля боя десятки раненых, оперировать под бомбами и пулями. Под бомбами и пулями провести посевную и собрать урожай. Читать лекции студентам онлайн, в окопе. Получить диплом бакалавра онлайн, в окопе.

"Все увидели, какие у нас волонтеры и неравнодушные люди. Как можно за считанные часы собрать на беспилотники, скорые, оптику, на тепловизоры. Как достать все. Купить все. Привезти все. А потом достать, купить и привезти снова, потому что это было не все. И в каждом селе варили борщи в банках и закрывали тушенку на фронт, потому что мы сгорели бы от стыда, если бы наши воины ели просроченные пайки, как орки", — добавил Президент.

Он подчеркнул, что украинцы готовы отдать последнее, чтобы украинский воин выглядел достойно, воевал и побеждал достойно .

"И все увидели, какой у нас бизнес. Не олигархи, а современный, креативный, человечный и ответственный бизнес. Как можно свой офис, гостиницу или спортзал превратить в приют для переселенцев. Как бренды модной обуви шьют армейские ботинки. Дизайнеры женских платьев – бронежилеты . Производитель садовой мебели производит ежи. Звездная модель готовит еду для бойцов и беженцев. Телеведущая делает «Бандера-смузи». Доктор наук сортирует «гуманитарку» в Польше. А оперный певец эвакуирует на своем авто сотни людей», — отметил Президент.

Глава государства также обратил внимание, что все увидели, какие у нас дети, как они отказываются от смартфонов и гаджетов, чтобы передать деньги на армию. Как моют машины и продают рисунки, собирая на ВСУ. Как мальчик убегает из дома, чтобы записаться в ТРО. Как девочка с простреленными ногами 15 километров ведет автомобиль, чтобы вывезти четырех раненых взрослых.

"Все увидели, какой у нас народ! Готовы отдать последнее. Готовы стоять до последнего. Не потеряли достоинство. Мужество. Веру в себя. И объединились. Чтобы не потерять свободу. Не потерять независимость. Не потерять Украину", — сказал Президент.

Он отметил, что украинцы могут остаться без денег, света, бензина, горячей воды, но не без свободы, и это остается неизменным.

"Да, мы заплатили и продолжаем платить за свободу очень большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не удастся", — сказал Президент.

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Как сообщалось, в Украине 21 ноября отмечается День Достоинства и Свободы. Он установлен согласно Указу Президента от 13 ноября 2014 года в честь начала в этот день двух знаменательных событий в новейшей украинской истории – Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

Фото, видео: ОП

По материалам: Укринформ