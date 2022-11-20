Зеленский рассказал об украинской формуле мира участникам Международной организации Франкофония

20.11.2022 20:22

Укринформ

Президент Владимир Зеленский рассказал об украинской формуле мира участникам Международной организации Франкофония, которая объединяет более 50 государств.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает Укринформ.

"Украинская формула мира очень четкая — и каждый ее пункт абсолютно проработан. Радиационная и ядерная безопасность. Продовольственная безопасность. Энергетическая безопасность. Освобождение всех пленных и депортированных. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка. Вывод российских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости. Противодействие экоциду. Недопущение эскалации. Фиксация окончания войны. Каждый из этих пунктов — это конкретные решения, то, что нужно сделать для безопасности. российская агрессия не просто прекратится — будет восстановлена стабильность и предсказуемость для всех в мире. Вот почему наша формула мира — это формула мира для мира. И я предлагаю всем лидерам, всем добросовестным странам выбрать тот элемент формулы мира, который вы можете помочь нам реализовать", — сказал он.

Читайте также: Зеленский обратился к участникам Международной организации Франкофонии

Зеленский предложил мировым лидерам выбрать тот элемент формулы мира, который они могут помочь Украине реализовать. Поскольку, как подчеркнул глава Украинского государства, для восстановления мира наше государство нуждается в поддержке.

Международная организация сотрудничества франкоязычных стран мира Франкофония объединяет более 50 государств, а также 27 государств являются ее членами-наблюдателями.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ