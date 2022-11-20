Массированные ракетные обстрелы подтверждают необходимость признания рф государством-спонсором терроризма – ОП

19.11.2022 13:21

Укринформ

Массированные ракетные обстрелы подтверждают необходимость скорейшего принятия Европарламентом резолюции о признании российской федерации государством – спонсором терроризма.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква в ходе встречи с делегацией членов Европарламента. Как передает Укринформ, об этом сообщает сайт Президента.

Жовква провел встречу с делегацией группы "Зеленые — Европейский свободный альянс" Европейского парламента во главе с ее сопрезидентом Терри Райнтке. В делегацию также вошли члены германского Бундестага и парламента Финляндии.

Основное внимание на встрече было уделено совместным усилиям по противодействию российской вооруженной агрессии против Украины.

Жовква подробно проинформировал европейских депутатов о масштабах и последствиях массированных обстрелов всей территории Украины россией, ставших для страны-агрессора традицией.

"Такое поведение россии является прямым обоснованием необходимости принятия Европейским парламентом резолюции о признании россии государством – спонсором терроризма. И это решение должно быть принято уже на следующей неделе", – подчеркнул он.

Жовква отметил усилия группы "Зеленые – Европейский свободный альянс" в гарантировании жесткой поддержки Украины со стороны Европарламента. Особого внимания заслуживает лоббирование депутатами группы ряда важных инициатив в рядах парламента и среди европейских стран с целью проведения надлежащего расследования российских военных преступлений, совершенных на территории Украины, создания специального трибунала для привлечения руководства и граждан россии к ответственности, а также выработка механизма компенсации рф всех убытков, нанесенных Украине в результате полномасштабного вторжения, сказал он.

"Ожидаем расширения Европейским Союзом финансовой помощи для Украины и рассчитываем на вашу поддержку выделения макрофинансовой помощи объемом 18 миллиардов евро на 2023 год", — подчеркнул Жовква.

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Стороны скоординировали дальнейшие совместные усилия по укреплению обороноспособности Украины, а также участию европейских стран в скорейшем восстановлении и послевоенном восстановлении Украины.

Как сообщал Укринформ, ракетная атака россии против Украины 15 ноября нанесла от 0,5 млрд до 1 млрд долларов США прямого ущерба украинской экономике.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ