Кулеба призвал лидеров G20 встать на сторону людей, а не военных преступников

Кулеба призвал лидеров G20 встать на сторону людей, а не военных преступников

15.11.2022 18:17

Укринформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что лидерам G20 в призывах к мирным переговорам не стоит упоминать какую-либо другую сторону, кроме страны-агрессора.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Твиттер Дмитрия Кулебы.

“россия бьет смертоносными ракетами по мирным украинским городам, разрушает жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры. Я жду принципиальную реакцию саммита "Группы двадцати". И, пожалуйста, избегайте "призывов к обеим сторонам". Станьте на сторону людей, а не военных преступников", – заявил Кулеба.

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Как сообщал Укринформ, 15 ноября, в день начала саммита лидеров G20 на Бали, российская федерация нанесла массированный ракетный удар по многим регионам Украины, нанеся разрушения объектам критической инфраструктуры и жилым домам.

По материалам: Укринформ