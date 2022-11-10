Зеленский надеется на продолжение помощи от США после выборов в Конгресс

Зеленский надеется на продолжение помощи от США после выборов в Конгресс

10.11.2022 10:28

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за оказанную военную помощь и выразил надежду на ее сохранение в том же объеме после выборов в Конгресс.

Об этом он заявил в интервью журналистке телеканала CNN Кристиане Аманпур, передает Укринформ.

Комментируя неоднозначные заявления со стороны республиканцев по поводу сокращения помощи Украине в случае победы на промежуточных выборах в Конгресс, Зеленский выразил надежду, что двухпартийная поддержка США военных усилий Украины будет продолжаться независимо от их результата.

«Мы благодарны за двухпартийную поддержку. Мы бы очень хотели, чтобы эта двухпартийная поддержка осталась и после выборов», – сказал он.

"Очень важно сохранить этот уровень поддержки, поскольку поддержка США посылает очень важный, мощный сигнал", — добавил Президент.

Как сообщал Укринформ, в США во вторник состоялись промежуточные выборы в Конгресс США. По предварительным прогнозам, республиканцы заберут у демократов контроль. В настоящее время подсчет голосов все еще продолжается.

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Президент США Джо Байден заявил, что ожидает продолжения непрерывной помощи Украине со стороны США – несмотря на скептицизм, высказанный республиканцами. Он добавил, что надеется увидеть «двухпартийный консенсус» в Конгрессе относительно поддержки нашей страны.

Глава Белого дома также подчеркнул, что утверждение республиканцев о «незаполненном чеке» в контексте помощи Украине неправильно, поскольку США не предлагали безграничной поддержки украинским партнерам. До сих пор, по его словам, Вашингтон не предоставил им некоторые мощные виды вооружений, в частности, самолеты.

По прогнозам политологов, если демократы лишатся большинства в обеих палатах Конгресса, это ослабит позицию администрации президента США Джо Байдена, а также снизит его шансы на переизбрание в 2024 году. Республиканцы, получив большинство, могут выполнить свои предварительные заявления, которые урежут размеры помощи Украине.

По материалам: Укринформ