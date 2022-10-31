Премьер-министр Чехии лично увидел в Украине, что означает российский террор – Зеленский

Премьер-министр Чехии лично увидел в Украине, что означает российский террор – Зеленский

31.10.2022 19:34

Укринформ

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Чехии Петером Фиалой, который находится с визитом в Украине.

Об этом глава Украинского государства сообщил в Телеграме, передаёт Укринформ.

«Приветствую в Украине друга нашего народа и настоящего защитника европейских ценностей – Премьер-министра Чехии Петера Фиалу! Этот визит проходит, когда наше государство подвергается подлым российским ударам по гражданской инфраструктуре, прежде всего по энергетическим объектам. Премьер-министр лично увидел, что означает такой террор и какой вред он причиняет Украине», — отметил Зеленский.

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Как сообщалось, 31 октября премьер-министр Чешской Республики Петер Фиала вместе с делегацией правительства Чехии находится с рабочим визитом в Украине.

Зеленский и Фиала уже подписали совместную декларацию относительно евроатлантической перспективы Украины.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ