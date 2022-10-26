Все больше стран будут признавать рф террористическим режимом — маршалок Сейма Польши

Все больше стран будут признавать рф террористическим режимом — маршалок Сейма Польши

26.10.2022 02:29

Укринформ

В ближайшее время можно ожидать, что страны и международные организации будут активнее признавать Россию террористическим. режимом.

Такое мнение на первом парламентском саммите международной Крымской платформы в Загребе, отвечая на вопросы корреспондента Укринформа, высказала маршалок Сейма Польши Элжбета Витек.

“Европарламент, который признал действия россии имеющими признаки террористической страны. Думаю, что сейчас этот процесс становится настолько общим, и у нас уже есть примеры, что отдельные организации, парламенты будут принимать такие декларации”,- заявила Витек.

Читайте также: Эстония признала российский режим террористическим

Кроме того, по ее словам, страны НАТО, особенно развитые в экономическом плане, должны оказывать больше военной помощи Украине.

"У россии одна армия, а у стран НАТО — 30. Так что если бы каждая страна в соответствии со своим ВВП оказывала Украине военную помощь, о которой она просит, это было бы хорошо", — констатировала маршалок Сейма.

Читайте также: Элжбета Витек, маршалок Сейма Польши

Как сообщал Укринформ, 24-25 октября в хорватском Загребе проходил первый парламентский саммит международной Крымской платформы.

Напомним, 13 октября ПАСЕ по результатам срочных дебатов на тему "Новое обострение агрессии российской федерации против Украины" приняла резолюцию, в которой объявила режим России террористическим.

По материалам: Укринформ