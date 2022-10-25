Зеленский попросил Штайнмайера содействовать, чтобы Бундестаг признал Голодомор геноцидом

25.10.2022 22:42

Укринформ

Владимир Зеленский попросил Франка-Вальтера Штайнмайера способствовать признанию Бундестагом ФРГ Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом Президент Украины сказал в ходе совместного с немецким коллегой общения со СМИ, сообщает корреспондент Укринформа.

“Попросил президента Штайнмайера содействовать признанию Бундестагом Голодомора как геноцида украинского народа. Особенно это важно в этом году”, — отметил Зеленский.

Как сообщалось, украинские власти уже несколько лет призывают Бундестаг признать Голодомор геноцидом. Этот вопрос рассматривался на заседании профильных комитетов и частично в сессионном зале. Однако немецкий политикум, по крайней мере до войны, в большинстве своем не был готов на такой шаг. Украину должна была посетить делегация петиционного комитета, но коррективы в эти планы внесло полномасштабное вторжение рф. Что касается комиссии историков, то она неоднократно становилась объектом критики экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника.

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Президент немецкого Бундестага Бербель Бас в интервью Укринформу сообщила, что немецкий парламент продолжает изучать вопрос признания Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 25 октября находится с визитом в Украине.

По материалам: Укринформ