Кокс назвал российские «красные линии», из-за пересечения которых ПАСЕ исключила ее из своего состава

Кокс назвал российские «красные линии», из-за пересечения которых ПАСЕ исключила ее из своего состава

Крымская платформа

25.10.2022 15:30

Укринформ

Когда российские военные пересекли границы Украины – это было пересечением «красных линий» Совета Европы.

Об этом заявил президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Тини Кокс во время выступления на первом парламентском саммите международной Крымской платформы, сообщает корреспондент Укринформа.

Кокс отметил, что вместе с руководством Совета Европы осуждает и развязанную россией агрессивную войну, последние попытки аннексий новых территорий Украины как новое дерзкое нарушение международного права.

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«Я, в частности, сожалею о том, какую роль сыграл бывший участник Парламентской Ассамблеи Совета Европы российский парламент (государственная дума рф – ред.), полностью поддержавший эту войну и утвердивший недавнее решение об аннексии. Так же он действовал и в 2014 году. Вместе с правительством рф российский парламент несет полную ответственность за последствия этой незаконной войны и аннексии. Не должно быть никакого иммунитета и безнаказанности ни для президента, ни для правительства, ни для парламента российской федерации», – сказал президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

В этом контексте он отметил, что Парламентская Ассамблея СЕ поддерживает международное правосудие для россии, в том числе создание Специального трибунала по привлечению к ответственности виновных в агрессии против Украины.

По словам Кокса, когда российские военные пересекли в феврале границы Украины, это было также пересечением «красных линий» Совета Европы, поэтому решения об исключении россии принимались быстро и единодушно.

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«Я считаю, что это решение – хороший шаг в правильном направлении для создания единого многостороннего фронта Европы против нарушения рф международного права», — заявил он.

Как сообщалось, в хорватском Загребе проходит первый парламентский саммит международной Крымской платформы.

Накануне в Загребе, в рамках саммита, была проведена экспертная дискуссия по проблемам деоккупации Крыма, общей ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях.

По материалам: Укринформ