Украина вступит в ЕС, восстановление должно учитывать эту перспективу — Шольц

24.10.2022 14:52

Укринформ

Германия поддерживает полноценное членство Украины в ЕС в будущем, поэтому восстановление страны должно происходить с учетом этой перспективы.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в выступлении на открытии 5-го немецко-украинского бизнес-форума по восстановлению Украины в Берлине, сообщает корреспондент Укринформа.

Канцлер Германии напомнил, что 23 июня главы государств и правительств Европейского Союза предоставили Украине статус кандидата в члены ЕС.

«Таким образом, мы также несем ответственность за то, что все давно поняли после Майдана: Украина является частью европейской семьи. Я говорю очень серьезно и понимаю все последствия этого – мы хотим, чтобы Украина стала частью Европейского Союза», – сказал Шольц.

Он добавил, что это решение является сигналом частным инвесторам: тот, кто будет сегодня инвестировать в восстановление Украины, будет вкладывать средства в страну, которая будет частью ЕС и частью общего европейского рынка.

По словам канцлера Германии, это также влияет и на сам процесс восстановления Украины, который нужно осуществлять, помня, что Украина когда-нибудь станет полноценным членом ЕС.

«Это значит, что и в логистике, и в транспорте нужно действовать так, чтобы «привязать» Украину сразу к внутреннему европейскому рынку. Это означает, что экспортные пути должны быть открыты украинским продуктам, украинским фирмам. И одновременно нужно помнить об окружающей природной среде и об экологическом сельском хозяйстве», – отметил Шольц.

Он также подчеркнул, что необходимо не только отремонтировать разрушенный энергетический сектор Украины, хотя сейчас это приоритет, а также нужно повысить эффективность и развивать экспорт электроэнергии из Украины в ЕС, укрепить украинскую энергетическую систему.

«У Украины есть солнце, ветер – это очень хорошие предпосылки для того, чтобы она была не просто транзитной страной, а экспортером возобновляемой энергии. Уже есть первое соглашение между украинским и немецкими предприятиями, и мы знаем, что здесь есть большой потенциал», — считает канцлер ФРГ.

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Как сообщалось, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен оптимистично оценивает перспективу начала переговоров о вступлении Украины в ЕС на следующий год в случае выполнения нашей страной рекомендаций Еврокомиссии.

Фото: dpa

По материалам: Укринформ