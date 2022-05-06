Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства

06.05.2022 14:51

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства.

Как передает Укринформ, об этом Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук написал в Фейсбуке.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О десоветизации законодательства Украины», — отметил Стефанчук.

По его словам, теперь в законодательстве не будет упоминания о «победах Великой Октябрьской социалистической революции»; нет стремления воплощать в жизнь "ленинские идеи построения коммунистического общества"; нет ссылок на программы, разработанные коммунистической партией.

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Кроме того, нет приоритета в правах комсомольцев, коммунистов и других «товарищей», «вычищено» почти 1 200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР (Украинской ССР).

Кабинету Министров Украины поручено в ближайшее время провести то же на своем уровне, а также разработать новые Трудовой кодекс, Жилищный кодекс и Кодекс об административных проступках.

«Благодарю всех коллег народных депутатов, которые помогали разрабатывать этот закон и проголосовали за его принятие. Мы вместе сделали то, что не смогли сделать народные депутаты за предыдущие 30 лет независимости», — добавил Стефанчук.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада Украины 21 апреля приняла Закон об очищении украинского законодательства от терминологической советчины (№ 4284). Среди инициаторов этого документа было более 50 народных депутатов вместе с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

По материалам: Укринформ