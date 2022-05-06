Немецкой помощи слишком мало, а «Гепардов» на фронте до сих пор нет – посол Украины

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвиняет Германию в недостаточной помощи по сравнению с другими странами. Правительство Германии до сих пор предоставило оружия на сумму чуть менее 190 миллионов евро, в то время как маленькая Эстония отдала на это более 200 миллионов евро.

— Немецких танков, вопреки обещаниям, до сих пор нет на передовой, — заявил он в пятницу в эфире радио Deutschlandfunk. Оружие на 3,5 миллиарда евро поступает из США. Он также назвал Польшу среди стран, помогающих Украине, пишет Первая Лента.

Мельник считает, что Берлину еще многое предстоит сделать и что действия крайне необходимы, чтобы «помочь нам, украинцам, в нашей борьбе за выживание».

У общественности сложилось впечатление, что Германия сделала все возможное, сказал дипломат. Однако часто это не так. Он сослался на данное одиннадцать дней назад обещание поставить танки «Гепард». «Могу сообщить вам, что не было ни миллиметра прогресса, хотя немецкая общественность, вероятно, считает, что эти машины уже на передовой».

Ранее Шольц заявил, что не ждет скорого завершения войны в Украине.