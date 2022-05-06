Шольц заявил, что не ждет скорого завершения войны в Украине

06.05.2022 01:44

Укринформ

россия не достигла в Украине поставленных целей, однако демонстрирует готовность и дальше разрушать соседнюю страну, поэтому надеяться на скорое завершение войны не стоит

Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с чешским коллегой Петром Фиалой после переговоров в Берлине, передает Укринформ.

«Использование войск и техники, демонстрируемое россией, не дает надежды на то, что это все закончится в ближайшее время. Поэтому так важно, чтобы мы все вместе настаивали на том, чтобы сейчас пушки молчали, чтобы россия вывела свои войска. И чтобы между Украиной и россией было достигнуто решение путем переговоров», — заявил Шольц.

Он напомнил, что Киев попросил некоторые государства стать гарантами будущего мира и добавил, что «это тоже вопрос, о котором мы уже очень конкретно говорим с Украиной».

Глава правительства ФРГ подчеркнул, что ни одна из целей вторжения, которые намечала россия, не была достигнута. По его мнению, россия намеревалась покорить всю Украину за очень короткое время. Поэтому большое достижение армии и народа Украины в том, что они остановили наступление, россии пришлось перегруппировать свои войска и теперь она сосредоточена на боях на востоке Украины.

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В свою очередь Петр Фиала сказал, что его большое желание, чтобы Чешская Республика во время председательства в Совете ЕС во втором полугодии этого года могла провести саммит о послевоенном обновлении Украины, когда ужасная война закончится.

«Конечно, чтобы это желание сбылось, нужно… чтобы война и боевые действия закончились, но, к сожалению, это все еще нереально», — признал политик.

Он подчеркнул, что россия каждый день совершает невероятные ужасы. «Даже те, кто боялся агрессивных действий россии, никогда не представляли, что такие военные преступления могут произойти», — сказал Фиала.

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По его убеждению, ЕС должен сохранить жесткую, четкую и единую позицию по поддержке Украины и изоляции России. Это ведь единственный способ остановить российскую агрессию.

Следует заметить, что немецкие политики неоднократно утверждали, что только Украина сама должна решать, как вести переговоры с россией, и какой мир ее устроит.

Фото: dpa

По материалам: Укринформ