Визит представителя правительства США в Украину состоится без предварительных объявлений – Белый дом

19.04.2022 00:40

Укринформ

Президент США Джо Байден не планирует ехать в Украину, однако Белый дом продолжает готовить визит высокопоставленного чиновника администрации в эту страну, который состоится без предварительных объявлений.

Об этом заявила в понедельник в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Здесь ничего не изменилось… Пока нет планов поездки президента (в Украину – ред.)», — отметила представитель администрации США.

Она отметила, что о визите другого высокопоставленного чиновника США в Украину не будет сообщаться заранее из соображений безопасности.

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В то же время Псаки подчеркнула, что администрация Соединенных Штатов «продолжает сосредоточиваться на том, чтобы обеспечивать Украину, украинское правительство, украинских лидеров историческим объемом оборонной помощи».

Как сообщал Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, которое вышло в воскресенье, выразил убеждение, что президентам Байдена и Макрону стоит посетить Киев и увидеть своими глазами то, что происходит в Украине.

Ранее Белый дом заявлял, что не готовит визит президента Джо Байдена в Украину, рассматривая в то же время возможность посещения Киева высокопоставленным представителем администрации США.

По материалам: Укринформ