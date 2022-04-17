Суд отправил Медведчука под арест

16.04.2022 19:26

Укринформ

Лычаковский районный суд Львова избрал Виктору Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба суда, передает Укринформ.

"Сегодня следственный судья Лычаковского районного суда г. Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления Государственного бюро расследований, которое согласовано генеральным прокурором, и избрал народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным ходатайства, Медведчуку уведомлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.28 ч.1 ст.111 и ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 УК Украины.

Как сообщал Укринформ, 27 февраля стало известно, что народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене и содействии деятельности террористической организации, убежал из-под домашнего ареста.

18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя об избрании Медведчуку меры пресечения в его отсутствие. 12 апреля в результате спецоперации, проведенной Службой безопасности Украины, он был задержан.

13 апреля Лычаковский районный суд Львова арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных россией украинских военных.

По материалам: Укринформ