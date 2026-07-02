Як зміниться курс долара в Україні у липні 2026: прогнози експертів та фактори впливу

Курс долара в Україні у липні 2026 року залишається однією з головних фінансових тем для громадян, бізнесу, імпортерів і тих, хто планує великі покупки.

Про це повідомляє «ПЛ».

Наприкінці червня долар уже наблизився до психологічної позначки 45 грн, тому ринок уважно стежить за кожним рішенням Національного банку та новинами про міжнародну допомогу. Базовий сценарій експертів передбачає, що різкого обвалу гривні в липні не має бути, але помірні коливання залишаться. Найчастіше прогнозний коридор для американської валюти називають у межах 44,5–45,5 грн за долар. Головне питання липня — не в тому, чи буде долар дорожчим, а в тому, наскільки контрольованим залишиться цей рух.

Яким може бути курс долара у липні

У липні 2026 року валютний ринок, найімовірніше, залишатиметься під контролем НБУ, але без повної фіксації курсу. Це означає, що гривня може реагувати на попит і пропозицію, однак регулятор згладжуватиме різкі стрибки через валютні інтервенції. За базовим прогнозом, долар може частіше перебувати біля 45 грн, а в окремі дні — наближатися до верхньої межі прогнозного діапазону. Для готівкового ринку можливі дещо ширші коливання, оскільки обмінники швидше реагують на попит населення. Прогноз курсу долара на липень наразі не виглядає панічним, але й говорити про стійке зміцнення гривні підстав мало.

Чому гривня залишається під тиском

На гривню одночасно впливають кілька чинників, і частина з них не залежить від внутрішньої економіки. Війна, витрати бюджету, імпорт енергоносіїв, сезонний попит на валюту та очікування бізнесу формують постійний тиск на курс. Якщо імпортери активніше купуватимуть валюту, а населення почне масово переводити заощадження в долари, ринок може швидше рухатися до верхньої межі прогнозу. Водночас НБУ має інструменти, щоб не допустити хаотичних коливань, зокрема продаж валюти з резервів. Саме баланс між попитом на валюту та можливостями Нацбанку буде ключовим для курсу в липні.

Фактори, які визначатимуть курс у липні

Експерти звертають увагу, що липень не обов’язково стане місяцем різких валютних гойдалок. Проте ринок може швидко змінити настрій, якщо одночасно з’являться негативні новини щодо зовнішнього фінансування, енергетики або безпекової ситуації. Також важливо стежити за цінами на пальне, адже подорожчання імпорту часто збільшує потребу бізнесу у валюті. Для населення значення матимуть не тільки офіційні курси, а й ціни в банках та обмінниках. Найбільш помітними для ринку можуть бути такі фактори:

міжнародна фінансова допомога та графік її надходження;

та графік її надходження; обсяг валютних інтервенцій НБУ на міжбанківському ринку;

попит імпортерів на долар для закупівель товарів і пального;

інфляційні очікування бізнесу та населення;

ситуація на фронті та ризики для енергетичної інфраструктури;

ставки за гривневими депозитами та ОВДП;

поведінка готівкового ринку в перші тижні липня.

Що показує ситуація з резервами НБУ

Міжнародні резерви залишаються одним із головних запобіжників для валютного ринку. Якщо резерви достатні, НБУ може активніше продавати валюту й стримувати різкі коливання курсу. У травні резерви зменшилися через інтервенції та боргові виплати, але їхній обсяг усе ще дозволяє регулятору підтримувати стабільність ринку. Для гривні це важливий сигнал, адже без достатніх резервів будь-який стрибок попиту на долар був би значно небезпечнішим. Курс гривні до долара у липні залежатиме не лише від психологічної позначки 45 грн, а й від того, наскільки активно НБУ буде готовий виходити на ринок.

Сценарій на липень Можливий курс долара Що може його спричинити Оптимістичний 44,5–44,9 грн стабільна допомога, низький попит на валюту, спокійний готівковий ринок Базовий 44,9–45,5 грн помірний попит імпортерів, керована гнучкість НБУ, відсутність шоків Ризиковий 45,5 грн і вище затримка фінансування, енергетичні ризики, зростання попиту на готівкову валюту

Чи варто українцям скуповувати долари

Для більшості громадян купівля валюти має бути не емоційною реакцією на новини, а частиною особистого фінансового плану. Якщо людина має витрати в доларах або планує купівлю імпортних товарів, частину коштів справді можна тримати у валюті. Але скуповувати долари на піку попиту лише через страх часто невигідно, бо готівковий ринок уже закладає ризики в курс продажу. Гривневі депозити та військові ОВДП залишаються альтернативою для тих, хто хоче зберегти дохідність у національній валюті. Найгірше рішення — купувати долар у паніці, а продавати його після першого відкату курсу.

Які ризики можуть змінити прогноз

Найбільший ризик для гривні — збіг кількох негативних факторів одночасно. Якщо зовнішнє фінансування затримується, імпорт енергоносіїв дорожчає, а населення активно купує валюту, тиск на курс швидко зростає. Додатковим ризиком може бути погіршення безпекової ситуації або нові удари по енергетичній інфраструктурі, адже вони змінюють очікування бізнесу та населення. У такому разі ринок може перейти від спокійного руху біля 45 грн до більш нервових коливань. Однак за відсутності різких зовнішніх шоків липень, найімовірніше, пройде в режимі контрольованого послаблення або бокового руху гривні.

Що означає липневий прогноз для цін

Курс долара прямо або опосередковано впливає на ціни імпортних товарів, техніки, пального, ліків, автотоварів і частини продуктів. Якщо долар залишиться в межах прогнозного коридору, бізнес не отримає підстав для різкого перегляду цінників. Водночас навіть помірне послаблення гривні поступово може закладатися у вартість товарів, які закуповуються за валюту. Найшвидше зміну курсу відчувають категорії з високою часткою імпорту, а повільніше — локальні послуги та товари українського виробництва. Для споживачів це означає, що липень може бути періодом обережного планування великих покупок, особливо якщо йдеться про техніку, авто або товари з прив’язкою до долара.

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