Зеленский рассказал политикам Кипра о кровавых «развлечениях» российских военных в Украине

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07.04.2022 19:11

Укринформ

Военные российской федерации убивают мирных украинцев просто ради развлечения.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время обращения к парламенту Республики Кипр, сообщает корреспондент Укринформа.

«В Буче российские солдаты убивали людей прямо на дорогах ради развлечения. Как в Ирпене насиловали несовершеннолетних девочек, а потом душили их, как опытные убийцы. Как в Мариуполе выстрелами гнали по улице маленькую девочку, потому что для них допустимо охотиться на людей. Это для них весело. Как в Харькове убивали обычных, мирных жителей десятками за одну минуту, обстреливая из реактивной артиллерии жилые многоэтажки», — отметил глава Украинского государства.

Зеленский заявил, что в занятых российскими военными украинских районах может быть гораздо больше убитых детей, чем известно.

Глава государства рассказал политикам Кипра историю маленького мальчика Саши, который вместе с бабушкой погиб во время эвакуации речкой в Киевской области.

«Он стал одним из 167 детей, погибших за время полномасштабного вторжения россии на территорию нашего государства. И это только те, о ком мы знаем точно. В оккупированных районах, в городах, вокруг которых ведутся боевые действия, может быть еще больше убитых детей. Детей, чьи жизни унесла эта война. Война россии против Украины», — сказал глава Украинского государства.

Как сообщал Укринформ, 6 апреля в Киевской области обнаружили тело четырехлетнего Саши, разыскиваемого с середины марта. Мальчик исчез, когда вместе с бабушкой пытался эвакуироваться из Вышгородского района на лодке. 10 марта две лодки должны были пересечь Киевское море, но одна из них перевернулась.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ