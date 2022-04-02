Моравецкий: Против рф нужны новые, реальные санкции — старые не действуют

02.04.2022 20:11

Укринформ

Западные санкции, которые по сей день введены против россии, не действуют. Следовательно, нужны новые, радикальные санкции. На восстановление Украины должны пойти средства с конфискованных счетов и имущества российских олигархов и госструктур на Западе.

На этом во время совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Мецолой во время посещения в субботу центра для беженцев из Украины в городе Отвоцк вблизи Варшавы заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий, передает корреспондент Укринформа.

Как отметил польский премьер, санкции, введенные до этого момента против россии, не действуют. Лучшим доказательством этому он назвал курс рубля, который вернулся к уровню перед началом российской агрессии в Украине.

“Это означает, что все экономические макро- и микрофинансовые и бюджетные воздействия не начали действовать таким образом, как ожидалось”, — подчеркнул Моравецкий.

Он подчеркнул: если Украина не защитит свою независимость и суверенитет, тогда Европа "покажет свою слабость, она будет унижена, беззубая, не способная действовать в отношении защиты своих базовых, универсальных ценностей, таких как свобода, право на жизнь".

"Поэтому важно сегодня сказать: требуем больше реальных санкций, но также больше реальных средств", — заявил польский премьер.

Он добавил, что средства нужны для помощи украинцам, спасающимся от агрессии россии, чтобы создавать им перспективы нормальной жизни.

По его словам, Польша активно помогает украинцам, однако в Европе появился подход "посидеть на двух стульях".

"Но дорогие европейские лидеры, если вы этого не понимаете, то так не получится. Если думаете, что с россией будет все хорошо, и будут низкие цены на энергоносители, то к этой эре уже не может быть возвращения”, — подчеркнул польский премьер.

Моравецкий подчеркнул, что речь идет о "страшном и брутальном агрессоре", который ежедневно совершает военные преступления в Украине. Польский премьер отметил, что каждый день он получает отчеты с фотографиями и видео убитых в Украине детей и женщин.

"Мы не можем это позволить, вы в своих европейских столицах не можете себе этого позволить! Мы должны оставаться объединенными в своих решительных действиях против россии”, — подчеркнул Моравецкий.

Польский премьер подчеркнул, что источником помощи Киеву и предстоящего восстановления Украины является конфискация имений и средств россиян на Западе.

"Вы спрашиваете, откуда взять новые средства? Сотни миллиардов долларов ждут в европейских банках, в центральном банке, в олигархах. И это должна быть не заморозка, ведь она ничего не даст, а только конфискация имущества. Это необходимо для помощи Украине в восстановлении впоследствии страны”, — резюмировал глава Совета министров РП.

24 февраля президент рф путин объявил войну Украине и начал полномасштабное вторжение. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, производят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

США, Европейский Союз и другие страны применили санкции против россии как страны-агрессора, международная изоляция которой усиливается с каждым днем. Страны Запада готовят следующий пакет санкций против рф.

По материалам: Укринформ