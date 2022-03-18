За войну в Украине ответственны все россияне, поддерживающие путина — Кулеба

За войну в Украине ответственны все россияне, поддерживающие путина — Кулеба

18.03.2022 11:24

Укринформ

Ответственность за войну в Украине несет не только путин, но и все россияне, которые поддерживают и воплощают его политику.

Как передает Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Твиттере.

"Некоторые хотят жить в простом мире, где путин несет полную ответственность за войну. Реальность такова, что кто-то действительно сбрасывает бомбы на украинские города, расстреливает эвакуированных, формирует "Z", поддерживает путина в опросах. Как и в 1930-е годы, они несут ответственность, даже если отравлены пропагандой", — написал глава украинской дипломатии.

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о недопустимости оскорблений и нападений на россиян, поскольку за войну в Украине, по его словам, ответственен только владимир путин, а не россияне.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук напомнил Шольцу, что во время Нюрнбергского процесса никому не удалось получить оправдательный приговор с аргументом «я просто исполнял приказ».

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что высказывания канцлера Германии Олафа Шольца — что за агрессию против Украины отвечает исключительно президент россии владимир путин, может стать ложным трендом в Европе, ведь войну поддерживают 71% россиян.

По материалам: Укринформ