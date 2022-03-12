МИД призывает мир немедленно среагировать на похищение мэра Мелитополя

11.03.2022 22:18

Укринформ

Министерство иностранных дел призвало международное сообщество немедленно отреагировать на похищение российскими военными мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Как передает Укринформ, об этом МИД сообщает в Фейсбуке.

Отмечается, что вооруженная агрессия российской федерации против Украины сопровождается грубыми нарушениями норм и принципов международного права, в частности международного гуманитарного права, военными преступлениями и преступлениями против человечности, а также другими нарушениями прав человека со стороны российской армии.

"Одним из таких грубых нарушений стало похищение 11 марта городского головы города Мелитополя Ивана Федорова. Российские войска, которые уже вторую неделю наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам и инфраструктуре в Украине, в частности детским больницам и школам, цинично обвиняют мэра в "терроризме", — говорится в сообщении.

Похищение городского головы Мелитополя квалифицируется как военное преступление согласно Женевским конвенциям и I Дополнительному протоколу, которые запрещают захват гражданских заложников во время войны.

"Мы призываем международное сообщество немедленно отреагировать на похищение Ивана Федорова и других гражданских лиц в Украине, усилить давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить варварскую войну против украинского народа", — призвал МИД.

Факт похищения городского головы Мелитополя, равно как и сотни других фактов военных преступлений российских оккупантов на украинской земле, тщательно документируются правоохранительными органами. Виновные в этом и других преступлениях будут привлечены к строжайшей ответственности.

Как сообщал Укринформ, 11 марта в Мелитополе группа российских солдат похитила городского голову Ивана Федорова. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Фото: Фейсбук Федорова

По материалам: Укринформ