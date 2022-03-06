Украина ожидает от ЕС и G7 новых санкций против России уже на следующей неделе – Кулеба

Украина ожидает от ЕС и G7 новых санкций против России уже на следующей неделе – Кулеба

06.03.2022 14:23

Укринформ

Украина ожидает от Европейского Союза и стран «Группы семи» введения нового пакета болезненных санкций против России уже на следующей неделе.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в воскресенье, сообщает корреспондент Укринформа.

«На следующей неделе украинский народ ожидает от Европейского Союза и стран «Семерки» нового раунда болезненных санкций против России… Мы благодарны за те санкции, которые применены, они действительно беспрецедентны и уже нанесли огромный ущерб российской экономике и российским элитам, но война продолжается, значит, по состоянию на данный момент эти санкции являются полумерами», — сказал Кулеба.

По его словам, если Запад останется на нынешнем уровне применения санкций, то из-за половинчатых мер будут продолжать страдать и гибнуть украинские граждане и разрушаться украинские города.

«Санкционное давление должно быть продлено, на следующей неделе должны быть приняты новые санкции. Мы будем давить и требовать этого», — акцентировал глава МИД.

Ранее глава украинской дипломатии заявлял, что новые санкции должны касаться закупки российской нефти, возможности России продавать золото, закрытия всех европейских портов для российских судов и отключения Сбербанка России от SWIFT.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил войну Украине и начал масштабное вторжение. Российские войска обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и поселков с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет.

В стране введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация.

Украина направила иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге.

По материалам: Укринформ