Главы МИД стран Балтии призывают отключить Россию от системы SWIFT
Россия сегодня напала на Украину.
Главы МИД стран Балтии резко осудили действия России против Украины и призвали Москву отключиться от системы SWIFT. Литва переводит свое посольство из Киева в более безопасное место и призывает своих граждан немедленно покинуть Украину наземным путем.
«Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, решительно осуждаем широкомасштабную агрессию России против независимой, мирной и демократической Украины», — говорится в опубликованном заявлении, пишет Первая Лента.
В нем указывается, что «действия России неприемлемы и грубо нарушают международное право и нормы, что является преступлением против украинской нации».
«Мы должны (…) ввести самые жесткие санкции против России, в том числе отделить ее от SWIFT, и применить политическую изоляцию», — говорится в заявлении.
Литва переносит свое посольство из Киева в более безопасное место, сообщила в четверг советник президента Литвы Гитанаса Науседа Аста Скайсгирите. Если ситуация ухудшится, дипломатическая миссия Украины будет переведена в Литву.
МИД Литвы призвал своих граждан немедленно покинуть Украину наземным транспортом.
Ранее мы сообщали, что Россия напала на Украину сегодня утром.