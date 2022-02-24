Главы МИД стран Балтии призывают отключить Россию от системы SWIFT

Главы МИД стран Балтии резко осудили действия России против Украины и призвали Москву отключиться от системы SWIFT. Литва переводит свое посольство из Киева в более безопасное место и призывает своих граждан немедленно покинуть Украину наземным путем.

«Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, решительно осуждаем широкомасштабную агрессию России против независимой, мирной и демократической Украины», — говорится в опубликованном заявлении, пишет Первая Лента.

В нем указывается, что «действия России неприемлемы и грубо нарушают международное право и нормы, что является преступлением против украинской нации».

«Мы должны (…) ввести самые жесткие санкции против России, в том числе отделить ее от SWIFT, и применить политическую изоляцию», — говорится в заявлении.

Литва переносит свое посольство из Киева в более безопасное место, сообщила в четверг советник президента Литвы Гитанаса Науседа Аста Скайсгирите. Если ситуация ухудшится, дипломатическая миссия Украины будет переведена в Литву.

МИД Литвы призвал своих граждан немедленно покинуть Украину наземным транспортом.

Ранее мы сообщали, что Россия напала на Украину сегодня утром.