Россия напала на Украину

Президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении спецоперации на Донбассе, сообщили в четверг мировые информационные агентства. Поступают сообщения о ракетных ударах по командным пунктам, аэропортам, военным базам в Киеве, Харькове и Днепре.

Как сообщает агентство Reuters, Путин в телевизионном выступлении заявил, что военная операция на Донбассе направлена ​​на защиту местного населения, пишет Первая Лента.

Путин сказал, что обстоятельства требуют решительных действий со стороны России. Он добавил, что Россия не собиралась оккупировать Украину.

При этом Путин призвал украинских военных немедленно сложить оружие и вернуться домой.

Президент России заявил, что в случае иностранного вмешательства Россия отреагирует немедленно. Он добавил, что украинский народ будет нести ответственность за кровопролитие.

Путин заявил, что объявил о начале «специальной военной операции» по «демилитаризации» и «денацификации» Украины.

Около 3 часов утра прозвучало два взрыва; СМИ также пишут о взрывах в Харькове и Одессе. Выстрелы также были слышны возле аэропорта Борисполь под Киевом.

Ранее СМИ не раз сообщали, что Россия нападет на Украину.