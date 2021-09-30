Гончаренко в Страсбурге: Путин убивает планету газом

29.09.2021 20:15

Укринформ

Российский газ не только грязный из-за грязных денег, которые идут на войны, а также опасен для планеты.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом в ходе своего выступления в Страсбурге сказал член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

"В России выбросы метана растут, и когда мы говорим о "Северном потоке-2", то это означает, что российский газ не только грязный, потому что это грязные деньги, которые используются затем на войны и атаки в Грузии, в Украине, в Чехии… Это грязный газ, который также убивает нашу планету. Поэтому мы должны требовать от РФ снизить выбросы метана. Мы должны заставить РФ быть более экологичной, поскольку иначе это значит, что Путин убивает планету газом. Наш девиз сегодня — меньше российского газа", — сказал Гончаренко в ходе своего выступления.

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А еще подчеркнул, что выбросы метана ведут к неминуемой климатической катастрофе.

Также на своей странице в Фейсбуке он написал, что Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси еще на месяц.

"Предыдущий действовал до 1 октября. Правильное решение, которое нам пришлось долго и со скрипом продавливать, но все-таки удалось. Это — вопрос нашей энергетической безопасности", — написал он.

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Как сообщал Укринформ, Украинская делегация ПАСЕ призывает Европу отказаться от запуска "Северного потока-2" и уменьшать зависимость от российского газа.

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко рассказал, что в ПАСЕ распространяют информационные флаеры об опасности российского газа не только для экологии, но и будущего Европы.

"На деньги, полученные с газа, Россия продолжает убивать украинцев и заниматься агрессией по всему миру; запуск газопровода "Северный поток-2" увеличивает зависимость Европы от российского газа и вред, наносимый экологии. Поэтому мы призываем Европу отказаться от запуска "Северного потока-2" и уменьшать зависимость от российского газа", — подчеркнул член делегации в ПАСЕ.

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Кроме того, в соцсетях он поделился фото в футболке с надписью Less russian gas, то есть "меньше российского газа", что возмутило российскую пропагандистскую Ольгу Скабееву, которая заявила, что Гончаренко якобы забыл одну букву. В ее варианте — Bless Russian Gas, что в переводе "благословите российский газ".

"Олечка Скабеева, у меня на футболке все написано так, как и должно быть. И с этим согласны многие. А вот для вас в слове CRIMEA одна буква лишняя. Ведь в вашем случае — это CRIME (преступление — ред.). И это тоже ни для кого не секрет", — подчеркнул он.

Гончаренко также сообщил, что к его инициативк LESS RUSSIAN GAS присоединяются глава польской делегации в ПАСЕ Аркадиуш Мулярчик и председатель литовской делегации Эмануэлис Зингерис.

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"Напомню, вчера депутаты ПАСЕ поддержали мое заявление о необходимости уменьшения зависимости Европы от российского газа как угрозы для окружающей среды планеты и будущего Европы. Декларацию подписали более 20 депутатов делегаций ПАСЕ из Польши, Великобритании, Литвы, Азербайджана, Украины. Теперь мы передали ее в секретариат Ассамблеи", — написал он.

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проходит в Страсбурге с 27 по 30 сентября 2021 года в смешанном формате.

Осенняя сессия сосредоточена на праве на здоровую окружающую среду, вопросах, связанных с изменением климата и миграцией.

По материалам: Укринформ