Координатор санкционной политики в администрации Обамы: Свободная Украина — разочарование Путина

25.09.2021 18:59

Укринформ

Президенту России Владимиру Путину не удалось изолировать, подчинить, разделить или деморализовать Украину.

Об этом заявил помощник Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии в 2005-2009 годах, координатор санкционной политики в администрации Президента США Барака Обамы, Дэниел Фрид в обращении к участникам первой молодежной встречи Киевского форума по безопасности «Запад-Восток, Север-Юг», сообщили Укринформу в Фонде «Открой Украину».

«Украина, благодаря усилиям украинского народа и поддержке Соединенных Штатов и Европы, сегодня свободна. Путину не удалось изолировать Украину, подчинить Украину, разделить Украину или деморализовать Украину. Украинский народ выстоял», — подчеркнул он.

«И теперь каждый день, когда Украина свободна, благодаря усилиям и жертвам украинских патриотов, является днем ​​разочарования для Владимира Путина», — сказал Фрид.

Он отметил, что перед украинским народом стоит трудная задача защищать свою страну, в то же время восстанавливая ее.

«Плохая новость в том, что это — сложная задача. Защищать страну и одновременно восстанавливать ее — трудно. Однако украинцы имеют одно большое преимущество — они знают, что это возможно сделать», — подчеркнул экс-помощник Госсекретаря США.

«Украинцы знают, что страны могут реформироваться, поднявшись из руин советского коммунизма и московского доминирования. Вы понимаем, что это можно сделать, потому что вы видели — это возможно», — сказал он.

Фрид отметил, что можно пересечь польскую границу и увидеть, как выглядят 30 лет успешного развития: «Вы можете поехать в Латвию, Эстонию или Литву и увидеть то же. Они преуспели, и вы, украинцы, это сможете».

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Он подчеркнул, что развитие Украины на основе верховенства права укрепит ее суверенитет.

«И это так же важно, как и усилия в зоне боевых действий на Донбассе. И такая Украина — сильная, свободная, богатая, лучшая страна для своих граждан, — такая Украина также может служить образцом, моделью, вдохновением для демократически настроенных россиян», — сказал Дэниел Фрид.

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Как сообщал Укринформ, в октябре 2020 года профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма заявил, что Украина является сейчас ключевым государством в глобальной геополитике и для будущего демократии во всем мире.

Фото: Milan Malíček, Právo

По материалам: Укринформ