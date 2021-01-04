Президент Молдовы встретится в Киеве с Зеленским, Шмыгалем и Разумковым

Президент Молдовы встретится в Киеве с Зеленским, Шмыгалем и Разумковым

04.01.2021 17:20

Укринформ

Администрация Президента Молдовы Майи Санду подтвердила, что 12 января глава государства отправится в свой первый официальный визит в Киев, где встретится с высшим украинским руководством.

Об этом сообщается на сайте Президентуры Республики Молдова.

«12 января 2021 года Президент Республики Молдова Майя Санду отправится с официальным визитом в Украину. В Киеве состоится официальная встреча Майи Санду с Президентом Украины Владимиром Зеленским, Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым», – говорится в официальном заявлении.

Состав официальной делегации Молдовы будет объявлен в ближайшее время.

Ранее о дате визита Санду в Киев сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, дипломатический советник Президента Игорь Жовква в статье для издания «Зеркало недели».

«Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой – 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Майи Санду, который станет для нее первым с момента избрания», – отметил он.

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Как сообщалось, 10 декабря Санду после встречи в Кишиневе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявила, что в январе планирует визит в Киев. «Мы подтвердили взаимную поддержку территориальной целостности и суверенитета обеих стран. Договорились в январе организовать визит в Киев», — написала Санду на своей странице в Фейсбуке.

Также Санду намерена в январе посетить Брюссель. «Нам нужно многое обсудить. Сейчас ЕС планирует, как будет распределять ресурсы в ближайшие пять лет, и мы должны четко сообщить, чего хочет Молдова в сотрудничестве с Евросоюзом», — отметила она.

24 декабря 2020 года, после победы во втором туре президентских выборов 15 ноября, Санду вступила в должность Президента Молдовы.

По материалам: Укринформ