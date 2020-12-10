Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования – Зеленский

09.12.2020 21:21

Укринформ

Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Как передает Укринформ, об этом сказал Президент Владимир Зеленский по случаю годовщины проведения саммита "Нормандской четверки" в Париже, передает пресс-служба Офиса Президента.

В частности, он отметил, что на прямых переговорах лидеров государств – участников Нормандского формата можно достичь наиболее ощутимых результатов по продвижению к миру на Донбассе.

«Путь к миру всегда тернист. Но это путь, по которому должны пройти обе стороны. Активность Украины в процессе переговоров показала всему миру и, главное, жителям на Донбассе, что именно мы заинтересованы в мире, а Россия блокирует выполнение договоренностей», – акцентировал Зеленский.

Президент также заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц. И заметил, что несмотря на сложности впервые за годы войны удалось установить реальный режим прекращения огня, который в целом длится с 27 июля 2020 года. Благодаря этому удалось сохранить десятки жизней украинских военных и гражданских.

Читайте также: Франция верит, что «Норманди» поможет найти решение по Донбассу – посол де Понсен

Кроме того, украинские власти упростили поступление в вузы для абитуриентов с временно оккупированных территорий и построили на линии разграничения новые современные контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) с центрами предоставления административных услуг. По словам главы государства, этим Украина демонстрирует мирным жителям Донбасса с обеих сторон линии разграничения, что достичь мира реально.

«Украина способна выиграть битву за эмоции жителей временно оккупированной территории. Мы делаем вполне конкретные вещи, которые наглядно демонстрируют всем жителям Донецка и Луганска, пересекающим линию разграничения, что Украина – это значительно лучше, чем непризнанные, нефункциональные, самопровозглашенные структуры», – заявил Зеленский.

По его словам, партнеры по Нормандскому формату отмечают продвижения со стороны Украины на пути к миру.

По материалам: Укринформ