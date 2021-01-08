Конгресс США официально признал Байдена президентом

Конгресс США официально признал Джо Байдена следующим президентом США рано утром в четверг. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Bloomberg

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Процедура, которая обычно является формальной, в этот раз проходила очень сложно. Тысячи демонстрантов, которые поддерживают действующего президента Дональда Трампа, ворвались в здание Капитолия, где заседали американские парламентарии. Такое произошло впервые за более 200 лет.

Позже полиция зачистила и заблокировала Капитолий. Процедура признания победы Джо Байдена продолжилась в четверг утром по киевскому времени.

Теперь Байден должен принести присягу 20 января, после чего он официально получит полномочия президента США.

Трамп, который последние несколько месяцев пытался обжаловать результаты выборов с помощью десятки исков, покинет этот пост.

Заявление Трампа

Сразу после формального объявления победы Джо Байдена, Дональд Трамп обнародовал свое заявление. Он пообещал «упорядоченно передать власть до 20 января». И при этом повторил свои претензии относительно фальсификации выборов, — пишет BBC.

«Даже несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты мое мнение подтверждают, все равно состоится упорядоченная передача власти 20 января», — говорится в заявлении Трампа.

Источник: МинФин