Як дізнатися, що телефон прослуховують: ознаки та способи захисту

Підозра на прослуховування телефону часто виникає через незрозумілі шуми під час дзвінків, швидке розряджання батареї або дивну поведінку пристрою.

Про це повідомляє «ПЛ».

Однак одна така ознака ще не доводить, що за власником смартфона стежать. Схожі проблеми можуть спричиняти зношений акумулятор, слабкий мобільний зв’язок, помилки операційної системи чи звичайні фонові програми. Реальну загрозу частіше становлять шпигунські застосунки, викрадені паролі, шкідливі посилання та доступ сторонніх людей до облікового запису. Перевіряти потрібно не окремий симптом, а сукупність незвичних змін у роботі телефона.

Як відбувається стеження через смартфон

Зловмисники не завжди прослуховують звичайні телефонні розмови в буквальному значенні цього слова. Часто вони намагаються отримати доступ до мікрофона, камери, повідомлень, геолокації або історії дзвінків через шкідливу програму. Такий застосунок може потрапити на пристрій після відкриття фальшивого повідомлення, встановлення файлу з невідомого сайту або передачі розблокованого телефона іншій людині. Небезпека також виникає після викрадення пароля від Apple ID, Google-акаунта, електронної пошти чи месенджера. У такому разі стороння особа може отримувати дані навіть без фізичного доступу до смартфона.

Які ознаки можуть вказувати на прослуховування

Телефон зі шпигунським програмним забезпеченням іноді починає швидше втрачати заряд, нагріватися без видимої причини або використовувати більше мобільного інтернету. На екрані можуть з’являтися невідомі вікна, а камера чи мікрофон — активуватися тоді, коли користувач не запускав відповідні програми. Підозрілими також є раптові перезавантаження, затримки під час вимкнення, незнайомі застосунки та зміни системних налаштувань. Водночас фоновий шум, клацання або відлуння під час розмови частіше пояснюються якістю мережі, а не стеженням. Найсерйознішим сигналом є поєднання кількох ознак із появою невідомих дозволів або профілів керування.

Можлива ознака Що ще може її спричинити На що звернути увагу Швидко розряджається батарея Зношення акумулятора, яскравий екран Яка програма споживає найбільше енергії Телефон нагрівається без роботи Оновлення, синхронізація файлів Чи повторюється нагрівання регулярно Зростає витрата інтернету Відео, резервні копії, автооновлення Невідомий застосунок у статистиці трафіку Самостійно вмикається мікрофон Голосовий асистент, відеодзвінок Яка програма отримала доступ З’явилися невідомі програми Системне оновлення, програми оператора Джерело встановлення та дозволи Надходять дивні повідомлення Спам або помилка відправника Посилання, коди та незрозумілі символи

Як самостійно перевірити телефон

Починати перевірку потрібно зі статистики використання батареї та мобільного трафіку. У відповідних розділах налаштувань можна побачити, які застосунки працюють у фоновому режимі та споживають найбільше ресурсів. Далі необхідно переглянути дозволи на доступ до мікрофона, камери, контактів, геолокації, повідомлень і спеціальних можливостей. На Android додатково варто перевірити програми з правами адміністратора пристрою, а на iPhone — невідомі профілі керування та підключені VPN. Спеціальні комбінації цифр у меню дзвінків можуть показати переадресацію, але не здатні достовірно підтвердити прослуховування.

Перед видаленням підозрілої програми потрібно зафіксувати її назву, дозволи та приблизну дату появи. Це особливо важливо, якщо стеження може бути пов’язане з переслідуванням, домашнім насильством або корпоративним шпигунством. У таких ситуаціях різке видалення програми іноді повідомляє зловмиснику, що його виявили. Для перевірки варто скористатися іншим безпечним пристроєм і не обговорювати свої дії через підозрілий телефон. За наявності реальної загрози доцільно звернутися до правоохоронців або спеціаліста з цифрової безпеки.

Що робити, якщо виявлено підозрілі зміни

Якщо телефон поводиться незвично, важливо діяти послідовно та не встановлювати випадкові програми, які обіцяють миттєво знайти прослуховування. Частина таких сервісів сама збирає особисті дані або показує неправдиві попередження. Паролі потрібно змінювати з іншого перевіреного пристрою, особливо для основної електронної пошти та хмарного облікового запису. Після цього слід завершити невідомі активні сеанси та ввімкнути двофакторну автентифікацію. Основні дії для захисту телефона виглядають так:

оновити операційну систему та всі встановлені застосунки;

видалити невідомі програми й відкликати зайві дозволи;

перевірити підключені пристрої в Apple ID або Google-акаунті;

змінити паролі до пошти, месенджерів і соціальних мереж;

встановити надійний PIN-код і блокування SIM-картки;

вимкнути встановлення програм із невідомих джерел;

зробити резервну копію важливих фотографій і документів;

за потреби виконати повне скидання до заводських налаштувань.

Скидання телефона є одним із найрадикальніших способів видалення звичайного шпигунського застосунку. Перед процедурою потрібно зберегти важливі дані, але не варто автоматично відновлювати всі сумнівні програми зі старої копії. Після очищення краще встановлювати застосунки вручну лише з офіційного магазину. Також необхідно створити нові паролі, які раніше не використовувалися на інших сайтах. Якщо підозріла активність продовжується, проблема може бути пов’язана не з телефоном, а зі зламаним обліковим записом або номером мобільного зв’язку.

Як захиститися від стеження надалі

Найкращий захист починається з контролю фізичного доступу до пристрою. Телефон не варто залишати розблокованим, передавати незнайомцям або підключати до невідомих комп’ютерів і зарядних станцій. Необхідно регулярно переглядати дозволи програм, оскільки звичайний застосунок не завжди потребує доступу до мікрофона, контактів або постійної геолокації. Посилання з повідомлень про виграш, доставку, блокування рахунку чи термінову перевірку акаунта потрібно відкривати лише після перевірки відправника. Системні оновлення, складні паролі та двофакторний захист значно ефективніші за сумнівні “антишпигунські” коди.

Коли потрібна допомога спеціаліста

Професійна перевірка потрібна, якщо невідомі люди знають зміст приватних розмов, маршрути пересування або інформацію, яка зберігалася лише на телефоні. Звернутися по допомогу також варто після цільових погроз, крадіжки смартфона чи появи невідомих профілів із розширеними правами. Фахівець може проаналізувати системні журнали, мережеву активність, установлені сертифікати та інші технічні сліди. Звичайна антивірусна перевірка не завжди виявляє складне програмне забезпечення для стеження. До завершення аналізу конфіденційні розмови краще вести через інший перевірений пристрій.

До того ж стало відомо, як змусити себе менше використовувати соцмережі.