У які криптовалюти варто інвестувати: приклади найвигідніших напрямків у липні

Криптовалютний ринок у липні 2026 року залишається нестабільним, тому вибирати цифрові активи лише за минулою прибутковістю небезпечно.

Про це повідомляє «ПЛ».

Станом на 13 липня біткоїн торгується приблизно біля 63 тисяч доларів, Ethereum — близько 1625 доларів, Solana — майже 78 доларів, а XRP — трохи вище одного долара. Після значного падіння від попередніх максимумів частина інвесторів розглядає поточні ціни як можливість для поступового входу. Водночас геополітичні ризики, монетарна політика та продажі великих корпоративних власників можуть спричинити нові хвилі зниження. Криптовалюти не гарантують прибутку, тому будь-які вкладення мають відповідати допустимому для людини рівню ризику.

Що відбувається з крипторинком у липні 2026 року

Липень не можна назвати періодом безумовного зростання, оскільки ринок реагує на глобальну економіку та поведінку великих інвесторів. Біткоїн із початку року втрачав до третини вартості, що негативно вплинуло й на більшість альткоїнів. Водночас короткострокові припливи коштів у біржові криптовалютні продукти свідчать, що інституційний інтерес повністю не зник. Інвестори дедалі уважніше оцінюють реальну активність мережі, доходи протоколів, технологічні оновлення та застосування токенів. Через це найбільш перспективними можуть бути не випадкові маловідомі монети, а проєкти з великою ліквідністю та зрозумілою функцією.

Напрямок Приклади активів Потенційна перевага Головний ризик Базовий криптоактив Bitcoin Найвища впізнаваність і ліквідність Залежність від макроекономічних умов Смартконтракти Ethereum DeFi, токенізація, мережі другого рівня Конкуренція та слабка активність користувачів Швидкі блокчейни Solana Низькі комісії та висока продуктивність Підвищена волатильність Платіжні рішення XRP Орієнтація на перекази та фінансові операції Регуляторні й ринкові ризики Блокчейн-інфраструктура LINK та подібні токени Передавання даних між мережами й реальним світом Залежність ціни токена від попиту на сервіс

Біткоїн як основа криптовалютного портфеля

Біткоїн залишається головним орієнтиром усього ринку та найліквіднішою криптовалютою. Він частіше за дрібні альткоїни представлений у продуктах для інституційних інвесторів і має довшу історію торгівлі. Під час ринкового падіння BTC також може швидко дешевшати, тому називати його безпечним активом не варто. Проте ризик повної втрати ліквідності в нього зазвичай нижчий, ніж у маловідомих токенів. Для обережного інвестора біткоїн може бути базовою частиною портфеля, але не обов’язково єдиною позицією.

Ethereum і розвиток смартконтрактів

Ethereum залишається одним із головних блокчейнів для децентралізованих фінансів, токенізації та різноманітних цифрових застосунків. У 2026 році розробники зосереджуються на масштабуванні основної мережі, збільшенні можливостей для рішень другого рівня та покращенні взаємодії користувачів із блокчейном. Це створює довгострокову інвестиційну тезу для ETH, особливо у разі подальшого розвитку стейблкоїнів і токенізованих активів. Водночас ціна Ethereum залишається чутливою до фактичної активності користувачів, доходів мережі та конкуренції інших платформ. Інвестору потрібно стежити не лише за курсом ETH, а й за кількістю операцій, комісіями та попитом на застосунки.

Solana як напрямок із підвищеним потенціалом

Solana приваблює інвесторів високою швидкістю операцій, невеликими комісіями та активною екосистемою застосунків. Заплановані оновлення мережі передбачають швидше підтвердження транзакцій, збільшення пропускної здатності та нові можливості для учасників стейкінгу. Успішне впровадження таких змін може посилити позиції Solana серед платформ для платежів, DeFi та цифрових сервісів. Однак SOL зазвичай коливається сильніше за біткоїн, а падіння ринку може призвести до значних збитків за короткий час. Цей актив більше відповідає стратегії з підвищеним ризиком, ніж консервативному збереженню капіталу.

Токенізація та блокчейн-інфраструктура

Окремим перспективним напрямком у липні залишаються проєкти, пов’язані зі стейблкоїнами, токенізацією реальних активів та передаванням даних між блокчейнами. Йдеться про технології, які допомагають випускати цифрові версії облігацій, фондів, валют та інших фінансових інструментів. Інтерес можуть становити інфраструктурні токени на кшталт LINK, однак їхня ціна не завжди безпосередньо відображає розвиток самої технології. Стейблкоїни також не призначені для стрімкого зростання капіталу, але можуть використовуватися для зберігання резерву та очікування кращої точки входу. Перед купівлею потрібно оцінювати капіталізацію, емісію, використання токена та залежність проєкту від окремої компанії.

Як розподіляти гроші між криптовалютами

Купувати один актив на всю доступну суму ризиковано, особливо під час нестабільного ринку. Розумніше заздалегідь визначити частку біткоїна, великих альткоїнів і спекулятивних позицій. Вкладати кошти можна поступово однаковими частинами, не намагаючись точно вгадати мінімальну ціну. Також необхідно залишити фінансовий резерв поза крипторинком і не використовувати гроші, потрібні для щоденних витрат. Приклад обережного підходу може передбачати такі правила:

більшу частину криптопортфеля відвести біткоїну та Ethereum;

меншу частку спрямувати в Solana, XRP або інші великі альткоїни;

обмежити спекулятивні токени невеликою сумою;

купувати активи кількома частинами протягом місяця;

не використовувати кредити та позикові гроші;

зберігати довгострокові активи із захищеним доступом;

заздалегідь визначити умови продажу та допустимий збиток.

Які ризики потрібно врахувати інвестору

Навіть технологічно сильна криптовалюта може втратити значну частину вартості через загальне падіння ринку. Інвестору потрібно враховувати ризик злому біржі, втрати доступу до гаманця, шахрайства та зміни регулювання. Особливо небезпечними є токени з низькою ліквідністю, анонімною командою та обіцянками гарантованого прибутку. Перед купівлею варто перевірити призначення монети, розподіл токенів, графік розблокування та реальну активність розробників. Інформація про перспективні криптовалюти має використовуватися для самостійного аналізу, а не як персональна фінансова рекомендація.

Втім, корисно буде дізнатися про те, у які валюти вкладати гроші у липні.