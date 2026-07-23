Цікаві факти про гривню: чому українська валюта має унікальну історію та дизайн

Гривня є не лише офіційною грошовою одиницею України, а й одним із символів державності та національної ідентичності.

Про це повідомляє «ПЛ».

Її назва має давнє походження, пов’язане з історією Київської Русі та розвитком торгівлі на українських землях. Сучасні банкноти поєднують портрети видатних діячів, архітектурні пам’ятки, складні орнаменти та сучасні засоби захисту. Кожен номінал фактично розповідає окрему історію про культуру, науку, літературу або державотворення. Саме тому гривню варто розглядати не лише як засіб розрахунку, а й як невелику ілюстровану енциклопедію України.

Звідки походить назва «гривня»

Слово «гривня» з’явилося задовго до введення сучасної української валюти. У давнину гривною називали прикрасу у вигляді металевого обруча, яку носили на шиї, тобто на загривку. Згодом ця назва перейшла на срібні злитки певної ваги, що використовувалися для великих торговельних операцій. Такі злитки мали різну форму залежно від регіону, а київські гривні часто виготовляли у вигляді шестикутника. Поступово слово почало позначати не лише металевий предмет, а й одиницю ваги та вартості.

Історія назви української валюти налічує близько тисячі років, що робить її однією з найдавніших грошових назв Європи. У документах доби Київської Русі гривня згадувалася як важлива розрахункова одиниця. Нею могли оцінювати майно, товари, землю та розмір штрафів. Водночас давня гривня не була монетою у сучасному розумінні, адже найчастіше йшлося про срібний злиток. Цей історичний зв’язок став важливим аргументом під час вибору назви валюти незалежної України.

Коли з’явилася сучасна українська гривня

Після проголошення незалежності Україна певний час не мала повноцінної національної валюти. У перехідний період у грошовому обігу використовувалися купоно-карбованці, які мали тимчасовий характер. Через економічну кризу та інфляцію їхня номінальна вартість швидко зростала, що ускладнювало розрахунки. Грошову реформу провели у вересні 1996 року, коли в обіг офіційно ввели гривню. Обмін відбувався за курсом 100 000 купоно-карбованців за одну гривню.

Підготовка до реформи почалася значно раніше, оскільки нові банкноти необхідно було розробити, надрукувати та доставити до банків. Перші партії українських гривень виготовляли за кордоном, адже держава ще не мала повністю сформованої власної виробничої бази. Згодом друк банкнот і карбування монет перенесли на українські підприємства. Запровадження гривні стало важливим етапом створення незалежної фінансової системи. Воно також допомогло впорядкувати грошовий обіг і стало одним із найпомітніших символів економічного суверенітету країни.

Хто створив дизайн перших банкнот

Автором ескізів перших банкнот незалежної України був художник Василь Лопата. До створення графічної концепції також долучався художник Борис Максимов, який працював над загальним оформленням та композицією. Розробникам потрібно було створити валюту, яка одночасно виглядала б сучасно та підкреслювала історичну тяглість України. Для цього на лицьовому боці розмістили портрети відомих державних, культурних і наукових діячів. Зворотний бік присвятили будівлям, місцям та пам’яткам, пов’язаним із життям зображених особистостей.

Перед художниками стояло складне завдання, адже кожна банкнота мала бути не тільки красивою, а й придатною для масового використання. Зображення повинні були залишатися чіткими після тривалого перебування в обігу. Кольори різних номіналів мали помітно відрізнятися, щоб люди могли швидко розпізнавати купюри. Водночас дизайн необхідно було поєднати із захисними елементами, не перевантаживши композицію. У результаті гривня отримала впізнаваний стиль, у якому історичні мотиви поєднуються з технологічними рішеннями.

Кого зображено на українських банкнотах

Портрети на гривнях обирали так, щоб представити різні періоди української історії. Серед них є князі, гетьмани, письменники, філософи, історики та видатні діячі культури. Такий підхід дозволяє показати, що українська державність і культура формувалися протягом багатьох століть. На зворотному боці банкнот зазвичай зображені споруди або місця, безпосередньо пов’язані з представленою особою. Завдяки цьому кожна купюра утворює завершену історичну композицію.

Номінал Особа на банкноті Зображення на звороті 20 гривень Іван Франко Львівський оперний театр 50 гривень Михайло Грушевський Будинок Української Центральної Ради 100 гривень Тарас Шевченко Київський національний університет 200 гривень Леся Українка В’їзна вежа Луцького замку 500 гривень Григорій Сковорода Києво-Могилянська академія 1000 гривень Володимир Вернадський Будівля Президії Національної академії наук

Деякі номінали, які раніше активно використовувалися, поступово вилучаються з готівкового обігу та замінюються монетами. Це стосується насамперед дрібних купюр, що швидко зношувалися під час щоденних розрахунків. Водночас портрети історичних діячів залишаються важливою складовою візуальної мови українських грошей. Вони нагадують про різні етапи розвитку освіти, літератури, політичної думки та державних інституцій. Саме ця культурна насиченість вирізняє гривню серед багатьох інших національних валют.

Які цікаві деталі приховані в дизайні гривні

Українські банкноти містять значно більше деталей, ніж можна помітити під час звичайної покупки. Частина зображень має декоративну функцію, а інша використовується для захисту від підроблення. На купюрах можна побачити мікротексти, водяні знаки, рельєфні елементи, наскрізні зображення та захисні стрічки. Деякі деталі стають видимими лише під ультрафіолетовим або інфрачервоним світлом. Оновлені банкноти великих номіналів також мають оптично-змінні елементи, які змінюють колір або вигляд під час нахилу.

Серед найцікавіших особливостей українських грошей можна виділити:

водяний знак із портретом діяча, зображеного на лицьовому боці;

цифрове позначення номіналу, яке змінює колір під різними кутами;

мікротексти, які можна прочитати лише за допомогою збільшувального скла;

рельєфні позначки для людей із порушеннями зору;

захисні нитки, частково або повністю занурені в папір;

орнаменти, створені на основі українських культурних мотивів.

Кожен захисний елемент має конкретне призначення та допомагає перевірити справжність банкноти. Наприклад, рельєфні деталі можна відчути пальцями, а водяний знак добре видно проти світла. Мікродрук складно якісно відтворити на побутовій техніці, тому він ускладнює виготовлення підробок. Поєднання кількох рівнів захисту дозволяє перевіряти купюри як звичайним громадянам, так і банківським працівникам. Чим новіша серія банкнот, тим складнішими та технологічнішими стають її захисні властивості.

Чому символ гривні нагадує давній знак

Графічний символ гривні має вигляд рукописної літери «г», яку перетинають дві горизонтальні лінії. Його офіційно представили у 2004 році після проведення відкритого конкурсу. Дві паралельні риски традиційно символізують стабільність і використовуються у знаках багатьох світових валют. Водночас форма основної частини символу нагадує кириличну літеру, з якої починається слово «гривня». Завдяки простоті знак легко використовувати в документах, рекламі, банківських сервісах та цифрових системах.

Скорочене позначення української валюти відповідно до міжнародного стандарту має вигляд UAH. Воно використовується в банківських операціях, валютних курсах, платіжних документах і міжнародній торгівлі. Усередині України частіше застосовують скорочення «грн» або графічний символ гривні. Усі три варіанти мають різні сфери використання, але позначають одну й ту саму валюту. Символ гривні поступово став таким самим упізнаваним елементом, як її назва та дизайн банкнот.

Чим українська гривня вирізняється серед інших валют

Гривня поєднує давню назву, сучасну систему захисту та насичене історичне оформлення. На її банкнотах немає випадкових портретів або споруд, оскільки кожен елемент пов’язаний із конкретною сторінкою української історії. Дизайн купюр неодноразово оновлювався, але загальна концепція залишалася незмінною. Українські гроші продовжують виконувати не лише економічну, а й освітню та культурну функцію. Розглядаючи банкноти уважніше, можна дізнатися більше про видатних українців, архітектуру, освіту та державотворчі процеси.

Навіть звичайна купюра здатна розповісти про країну більше, ніж здається на перший погляд. Гривня нагадує про часи Київської Русі, Української революції, розвиток літератури та становлення наукових інституцій. Її зображення створюють цілісну історичну розповідь, зрозумілу без додаткових пояснень. Водночас сучасні засоби захисту демонструють технологічний розвиток українського грошового виробництва. Саме поєднання давньої традиції та сучасного дизайну робить гривню унікальною національною валютою.

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