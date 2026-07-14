Чому соцмережі стають майданчиком для злочинців: кримінальні схеми в Україні, про які варто знати

Соціальні мережі давно перестали бути лише простором для спілкування, розваг і перегляду новин.

Про це повідомляє «ПЛ».

Через Facebook, Instagram, TikTok, Telegram та інші платформи українці продають товари, шукають роботу, збирають допомогу й обговорюють фінансові питання. Такою активністю користуються не лише чесні користувачі, а й шахраї, які створюють переконливі акаунти та маніпулюють довірою людей. Злочинці маскують свої повідомлення під пропозиції банків, державних установ, благодійних організацій, магазинів або знайомих. Що природніше виглядає сторінка чи повідомлення, то складніше користувачеві вчасно помітити небезпеку.

Чому злочинцям зручно працювати через соцмережі

Соціальні платформи дають можливість швидко знаходити потенційних жертв і майже миттєво поширювати шахрайські оголошення. Зловмисники можуть скопіювати фотографії, назву компанії, опис профілю та стиль публікацій справжньої сторінки. Для створення переконливої легенди їм часто достатньо інформації, яку сама людина відкрито публікує у своєму профілі. Це можуть бути відомості про місце роботи, родичів, покупки, подорожі, банківські послуги або волонтерську діяльність. Анонімність, велика аудиторія та можливість швидко видалити акаунт значно ускладнюють пошук організаторів таких схем.

Фішингові виплати, подарунки та промокоди

Однією з найпоширеніших схем залишаються повідомлення про державну допомогу, грошову компенсацію, подарунок, знижку або безкоштовний товар. Користувачеві пропонують перейти на сайт, який зовні майже не відрізняється від сторінки банку, магазину чи державного сервісу. На підробленому ресурсі можуть вимагати номер картки, строк її дії, код із повідомлення або пароль від облікового запису. Іноді людині обіцяють промокод на пальне, продуктовий набір, виплату пенсіонерам чи матеріальну підтримку переселенцям. Головне завдання такої схеми — змусити жертву діяти швидко, не перевіряючи адресу сайту та особу відправника.

Про можливу шахрайську схему можуть свідчити кілька характерних деталей. Окремо кожна з них не завжди означає небезпеку, однак поєднання кількох ознак має насторожити. Особливо обережно потрібно ставитися до повідомлень, у яких згадуються гроші, блокування рахунку або обмежений час для виконання дії. Справжні банки й державні установи не просять передавати паролі або коди підтвердження через соціальні мережі. Перед відкриттям посилання інформацію варто самостійно перевірити через офіційний застосунок або контактний центр.

обіцянка великої виплати, подарунка чи знижки без зрозумілих умов;

прохання терміново перейти за коротким або незнайомим посиланням;

вимога ввести банківські реквізити, пароль чи код із повідомлення;

помилки в назві сторінки, адресі сайту або тексті публікації;

заборона радитися з родичами, банком чи службою підтримки.

Викрадення акаунтів і повідомлення від знайомих

Злочинці нерідко намагаються отримати контроль над сторінкою користувача, а потім використовують її для обману його друзів. Людині можуть надіслати попередження про нібито блокування Instagram, перевірку Telegram або необхідність повторної авторизації. Після введення логіна, пароля чи коду підтвердження дані потрапляють до шахраїв. Від імені викраденого профілю вони просять позичити гроші, проголосувати в конкурсі, підтримати збір або перейти за новим посиланням. Навіть повідомлення від близького знайомого потрібно перевіряти дзвінком, якщо воно містить незвичне прохання про гроші чи конфіденційну інформацію.

Фальшиві магазини та неіснуючі товари

Соціальні мережі стали популярним місцем для продажу одягу, техніки, квитків, ліків, пального та інших товарів. Шахраї створюють сторінки магазинів, додають вкрадені фотографії, підроблені відгуки й рекламують товар за ціною нижчою за ринкову. Покупцеві пропонують внести повну передоплату або перейти на сторонню сторінку для оформлення доставки. Після отримання грошей продавець перестає відповідати, блокує користувача або надсилає товар, який не відповідає опису. Велика кількість підписників не гарантує безпечної покупки, оскільки аудиторію, коментарі та реакції можна штучно збільшити.

Романтичні знайомства та псевдоінвестиції

Деякі схеми можуть тривати кілька тижнів або навіть місяців, адже злочинці поступово формують емоційну залежність жертви. Незнайомець представляється військовим, підприємцем, лікарем, інвестором або громадянином іншої країни та починає регулярно спілкуватися з людиною. Згодом він повідомляє про фінансові труднощі, необхідність оплатити доставку, лікування, податок або терміновий переказ. Інший варіант передбачає пропозицію інвестувати у криптовалюту, акції чи закриту платформу з гарантованим доходом. Спочатку на екрані можуть показувати фіктивний прибуток, але під час спроби вивести гроші користувачеві пропонують сплатити додаткову комісію.

Як розпізнати небезпечну пропозицію

Шахрайські повідомлення можуть відрізнятися за оформленням, однак їхня логіка часто залишається однаковою. Злочинець намагається викликати страх, жадібність, співчуття або відчуття терміновості. Користувачеві залишають мало часу на перевірку інформації та підштовхують до конкретної дії. Це може бути переказ грошей, введення пароля, встановлення програми або надсилання фотографії документа. Наведена таблиця допоможе швидко оцінити ризик перед відповіддю на підозріле повідомлення.

Ситуація Можлива мета злочинців Що потрібно зробити Повідомлення про виплату чи компенсацію Викрадення банківських даних Перевірити інформацію через офіційний ресурс Прохання знайомого терміново позичити гроші Переказ коштів на рахунок шахрая Зателефонувати людині за відомим номером Попередження про блокування акаунту Отримання логіна, пароля або коду Відкрити застосунок самостійно та перевірити сповіщення Надто дешева покупка з передоплатою Продаж неіснуючого товару Обрати післяплату або відмовитися від угоди Гарантований прибуток від інвестицій Заволодіння грошима чи криптовалютою Не переказувати кошти без перевірки платформи Прохання надіслати фото документа Збір персональних даних Не передавати копії документів невідомим особам

Як злочинці використовують персональні дані

Відкрита інформація із соцмереж допомагає шахраям створювати правдоподібні звернення та підроблені документи. Фотографії паспорта, посвідчення водія, банківської картки або квитка можуть містити дані, придатні для подальших злочинів. Зловмисники також аналізують список друзів, сімейні зв’язки, геолокацію та публікації про великі покупки. Отримані відомості можуть використовуватися для фальшивих зборів, шантажу, викрадення акаунтів або обману родичів. Тому перед публікацією фотографій і документів варто перевіряти, чи не видно на них номерів, адрес, кодів, підписів та інших конфіденційних деталей.

Що робити після контакту із шахраями

Якщо людина ввела реквізити картки на підозрілому сайті, потрібно негайно звернутися до банку та заблокувати платіжний інструмент. У разі втрати доступу до соцмережі слід змінити пароль електронної пошти, завершити активні сеанси й увімкнути двофакторну автентифікацію. Важливо зберегти скриншоти листування, посилання, номери рахунків, чеки та інші докази, не видаляючи переписку до звернення в поліцію. Про інцидент необхідно повідомити Кіберполіцію, а за фактом викрадення грошей — також подати заяву до правоохоронних органів. Чим швидше потерпілий відреагує, тим більше шансів зупинити операцію, заблокувати пов’язані рахунки та попередити інших користувачів.

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